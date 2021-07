Chicago PD 7/ Anticipazioni episodi oggi, 16 luglio: Voight è un assassino?

Chicago PD 7, anticipazioni episodi oggi, 16 luglio

Abbiamo ancora tutti negli occhi quello che è successo a Otis nei giorni scorsi nell’esordio di Chicago Fire 8 su Italia1 ma questa sera è già tempo di voltare pagina e occuparsi dei protagonisti di Chicago PD 7. L’universo di Dick Wolf, almeno in parte, continuerà a tenere compagnia al pubblico Mediaset per il resto dell’estate con l’arrivo di Chicago Med ad agosto ma, fino ad allora, dovremo continuare ad occuparci anche di Voight e i suoi. Proprio lui sarà al centro della serie e di questi primi episodi soprattutto quando nella première dal titolo Il dubbio, sembra che tutto lasci pensare che sia proprio lui l’assassino di Kelton. La morte dell’uomo terrà impegnati gli agenti nel primo dei tre episodi in onda e tutto si complicherà quando le prove porteranno a Voight che, per far lavorare i suoi colleghi, deciderà di farsi da parte e lasciare il caso. In realtà quello che vuole fare è solo occuparsi della cosa indisturbato, ma perché?

Chicago P.D. 7 Anticipazioni/ La nuova stagione già in onda su Sky, quando in chiaro?

Voight ha ucciso Kelton?

Le anticipazioni di Chicago PD 7 rivelano che Voight cercherà di arrivare alla verità mentre i suoi colleghi non ci metteranno molto a capire che forse lui conosce già l’identità di colui che ha ucciso Kelton, ma perché tenerlo nascosto? La serata andrà avanti con gli episodi 2 e 3 dal titolo “Scambio di favori” e “La famiglia” in cui Halstead e Atwater saranno alle prese con un trafficante di droga per il quale lavoreranno sotto copertura sarà allora che incontreranno altri colleghi pronti a fare lo stesso, come finirà? Ruzek è in attesa di capire il suo destino mentre in commissariato arriva una nuova leva, Vanessa Rojas. Ad attirare l’attenzione della squadra c’è un furto d’auto che sembra essere legato a un grosso carico di droga.

