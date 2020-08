Chicago P.D. 7 Anticipazioni/ La nuova stagione già in onda su Sky, quando in chiaro?

Chicago P.D. 7 si farà, non ci sono dubbi visto che la serie tv è già andata in onda in Italia su Sky, precisamente su Premium Crime dal 13 febbraio al 25 giugno scorso. Stasera va in onda il finale della sesta stagione per la prima volta trasmesso in chiaro su Italia 1 e il pubblico si chiede ovviamente cosa accadrà dopo. Se però si calcola che la sesta stagione è stata trasmessa da Mediaset un anno dopo la messa in onda sulla pay tv non è da escludere che dovremmo aspettare la primavera del 2021 per vedere le nuove puntate della serie. La serie tv in questione è stata condizionata dalla pandemia globale da Coronavirus, riducendo gli iniziali 23 episodi a 20 a causa dei numerosi casi di Covid-19 nella città di Chicago dove la stessa è ambientata.

Chicago P.D. 7: cast e un curioso crossover

Tra le grandi novità di Chicago P.D. 7 c’è sicuramente Lisseth Chavez che interpreta il ruolo di Vanessa Rojas, un’agente sotto copertura afro latina che prenderà il posto di Antonio Dawson dopo le sue dimissioni. Proprio Jon Seda, che interpreta quest’ultimo, non ci sarà più, lasciando la serie verso nuove prove professionali con la scusa del trasferimento a Porto Rico del suo personaggio per avvicinarsi alla famiglia. Tornerà come guest star un personaggio amatissimo della seconda e terza stagione quel Sean Roman interpretato da Brian Geraghty che troveremo solo in alcuni episodi. Il quarto episodio, dal titolo Infezione – III parte, vedrà un simpatico crossover con Chicago Fire e Chicago Med, mentre nel quindicesimo L’onere della verità solo con la prima serie vedremo questa tipologia di fusione tra due serie diverse.



