Chicago PD, anticipazioni puntata 29 luglio 2024 su Italia 1

Torna sulle frequenze di Italia 1 l’appuntamento con le vicende della serie televisiva americana Chicago P. D. In questo lunedì 29 luglio 2024 sono in programma due episodi della serie intitolati rispettivamente Sopravvivenza e I vivi e i morti diretti dal regista Victor Macias. Nel cast ci sono Jon Seda, Elias Koteas, Amy Morton, Jason Beghe, Marina Squarciati, Patrick John Flueger e Jesse Lee Soffer.

Nel primo episodio, il sergente Voigt, dopo aver terminato il proprio turno nel dipartimento, decide di andare a rilassarsi e a bere un drink nel suo bar abituale. Non potrà mai immaginare che quella sua abitudine ben presto lo trascinerà in un’indagine decisamente particolare che lo chiamerà in causa. Dopo aver bevuto il drink esce dal locale e si accorge che per strada proprio ci sono delle inquietanti tracce di sangue. La sua indole professionale lo porta ad approfondire e ben presto si renderà conto che quel sangue è sintomo di un tentativo di omicidio o di qualche crimine commesso in pieno centro città. Decide di approfondire la questione da un punto di vista ufficiale e infatti riesce ad ottenere le registrazioni della telecamera posizionata proprio all’ingresso del bar. Le immagini non sono nitidissime ma si riesce a capire che un uomo è stato aggredito proprio nel vicino vicolo e che nei pressi si è fermata un’auto, modello Taurus di colore nero. Da quella automobile è uscito un uomo che ha avvicinato un ragazzo che poi si scoprirà essere Noah Gorman.

Chicago PD, anticipazioni episodio ‘I vivi e i morti’

Nella seconda puntata di serata di Chicago PD si continua ad andare avanti nelle indagini che riportano alla sparizione del giovane ragazzo Noah. Il sergente di polizia con l’aiuto dei suoi preziosi collaboratori riesce ad avere un quadro molto più chiaro e nello specifico si scopre e chi è stato prima a far capire e poi a torturare quel giovane che fino a qualche mese prima vive in tutta tranquillità all’interno del proprio nucleo familiare. Il sergente è molto turbato da questa vicenda e decide di occuparsi in prima persona del ragazzo per cercare di aiutarlo a venir fuori da questa brutta vicenda.

Le indagini però si dimostrano piuttosto complicate, anche perché ci sono diverse piste ancora da valutare nel merito e che sembrano poter portare ad una sorta di serial killer. Purtroppo la vicenda si tinge ulteriormente di sangue con altre due vittime che vengono ritrovate in altre zone della città. Sembra che si tratti di un vero e proprio professionista per cui si spera di poter trovare qualche piccola traccia da poter seguire per risolvere un caso sempre più complicato e drammatico. Non resta che scoprire se il sergente Voigt e i suoi più stretti collaboratori riescono ad assicurare alla legge questo pericoloso individuo.