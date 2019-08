CHICAGO PD 5 / Anticipazioni 8 agosto 2019: crossover con Chicago Fire 6!

CHICAGO PD 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 8 agosto 2019, verrà trasmesso in prima tv un nuovo episodio della serie crime Chicago PD 5. A seguire la puntata crossover con i ragazzi di Chicago Fire 6, sempre in prima visione. Gli episodi sono il 16 per la squadra di Voight, dal titolo “Profili” e il 13 per il team di Boden, dal titolo “Nascondigli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un commerciante che Antonio (Jon Seda) conosce viene ucciso da una gang originaria di San Salvador: l’agente Marcella Gomez (Sofía Lama) si unisce alla squadra per indagare. Nel frattempo, Voight scopre che i resti del killer di suo figlio sono stati ritrovati. Kim (Marina Squerciati) invece inizia ad avere dei sospetti su Marcella e scopre che ha passato delle informazioni sui loro tre indiziati ad un membro dell’Anti-gang, che le riferisce di averla conosciuta due mesi prima per via del boss Carlos Martinez (Ricardo Dávila). Sempre più sospettosa, Kim scopre che Marcella ha preso dei contatti con la Mano Negra perché uccidano Martinez, responsabile della morte di suo figlio. Una volta rintracciata, la donna uccide El Lobo e obbliga Antonio a spararle, morendo sul colpo. Quella sera, Voight (Jason Beghe) scopre che la Omicidi ha trovato negli scavi un bossolo che potrebbe incastrarlo.

L’Intelligence indaga sulla morte di Chris Taylor (Edward Williams III), presente ad una manifestazione degli afroamericani contro la Polizia. I sospetti ricadono su David Dixon (Eric T. Miller) perché parte dei neo nazisti, ma in seguito si scopre che il responsabile potrebbe essere Kendrick Gaines (Johnny Ray Gill). Quando Woods (Mykelti Williamson) scopre che anche Brianna (Alexa Adderley) è coinvolta nel caso, cerca di impedire a Voight di interrogarla. Accetta però poi che faccia parte di una trappola per spingere Kendrick a confessare, ma la situazione precipita. Antonio e la ragazza infatti vengono presi in ostaggio e anche se Kendrick ottiene una via di fuga, spara a Brianna prima che possa mettersi in salvo. Voight uccide subito Kendrick, ma Woods è costretto a dire addio alla figlia, che muore poco dopo in ospedale a causa delle gravi ferite.

L’Intelligence indaga su un predatore seriale che ha ucciso diverse ragazze nelle ultime settimane. Kim si sente coinvolta in prima persona per via di quanto accaduto alla sorella tempo prima. Confessa infatti a Upton (Tracy Spiridakos) di temere che presto l’aggressore venga rilasciato. Tutto sembra condurre al boss locale Jorge Pena (Roberto ‘Sanz’ Sanchez), ma la morte e l’evirazione di due dei suoi uomini spingono a pensare a qualcuno di vicino alle ragazze. Si scopre che in realtà il colpevole è una gang di sole donne, le Vipers Queen. Anche una delle vittime sopravvissute è legata alla banda di Q (Suzette Gunn). Grazie a Tina (Eryn Nicole Pablico), la squadra ottiene una confessione e Q viene arrestata. Marina però decide di usarla per catturare Pena grazie a un accordo, ma la donna uccide il criminale per vendicarsi.

ANTICIPAZIONI CHICAGO PD 5 PUNTATA 8 AGOSTO 2019

EPISODIO 16, “PROFILI” – Nella prima parte del crossover, la squadra di Voight inizia a indagare su un attentato che ha colpito uno studio televisivo. In quel momento oltre allo staff era presente anche Trudy, convocata come Sergente per un’intervista collegata alla Polizia. Voight e gli altri scoprono che non si tratta di un fatto isolato e che diversi media sono stati colpiti da altrettanti attacchi. Il leader della squadra decide così di chiedere l’aiuto di Boden e i suoi uomini, mentre Antonio scopre che la figlia gli ha mentito e che possiede due profili social.

EPISODIO 13, “PROFILI” – Boden decide di inviare Gabriela e Brett sotto copertura per aiutare l’Intelligence ad avvicinarsi all’ambiente legato all’attentatore seriale. Intanto, il Comandante, Casey e Severide collaborano con il resto della squadra, offrendo la loro esperienza in materia di esplosivi. Kidd invece scopre che i suoi sentimenti per Kelly non sono ancora finiti e questo provocherà una crisi nel rapporto appena creato con Zach.



© RIPRODUZIONE RISERVATA