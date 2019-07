CHICAGO PD 6 / Anticipazioni 11 luglio 2019: il fratello di Atwater nei guai!

CHICAGO PD 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 11 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi della serie crime Chicago PD 6, in prima visione. Saranno il quarto, il quinto ed il sesto, dal titolo “La spia“, “A casa” e “La caduta“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Halstead (Jesse Lee Soffer) e Voight (Jason Beghe) affrontano in modo diverso la perdita di Erin (Sophia Bush), mentre Voight (Jason Beghe). Halstead viene coinvolto poi in una sparatoria contro alcuni trafficanti: una ragazza muore e due vittime finiscono al Med. Per questo la squadra viene sottoposta alla revisione di Danny Woods (Mykelti Williamson). Anche se l’asilo era abusivo, i cittadini iniziano a sospettare della Polizia. Jay inoltre scopre che il proiettile che ha ferito una bambina è il suo: la notizia viene diffusa nella comunità e Halstead finisce nel mirino delle polemiche. Dopo aver tentato varie strade, Voight decide di fermare un presunto testimone convinto che sia colpevole. Antonio (Jon Seda) invece si infiltra nella gang ed ottiene delle prove contro Kelly (Patrick Byas), ma Voight sfrutta la sua conoscenza con Price per fargli scagionare pubblicamente Halstead.

Durante una festa di quartiere, Burgess (Marina Squerciati) rivede un agente che ha istruito in Accademia, Frank Toma (David Pittu), che verrà considerato un terrorista quando un furgone verrà fatto esplodere nel quartiere. L’agente infatti è scomparso subito dopo l’attentato, ma Burgess è sicura che sia innocente. I sospetti aumentano quando a casa di Toma vengono trovati dei volantini sulla jihad, mentre il sospettato rivela il nome del complice. Una volta catturato si scopre che c’è un’altra bomba, mentre Kim assiste al suicidio di Toma nonostante fosse innocente. Grazie alle sue indagini segrete, l’Intelligence riesce però ad impedire un’altra strage.

Antonio si trova in città con la figlia quando viene convocato per il delitto di una donna, sospettata di trasportare droga. Grazie all’aiuto di Gabriela (Monica Raymund), Burgess scopre che in realtà la situazione potrebbe essere diversa. La vittima viene identificata come Gloria e la sorella, a sua volta clandestina, rivela che la donna aveva una relazione con il figlio del capo. Lucia (Susana Victoria) però viene espulsa dal Paese dall’Antiterrorismo, mentre Michael (Logan Hulick) viene scagionato. Grazie ad Oscar, l’Intelligence risale fino a Lopez (Jorge Chapa), ma non c’è nessuna prova. Per questo Voight chiede ad Antonio di fare in modo che Oscar lo riconosca, ma il piano fallisce. Hank riferisce quindi il nome di Lopez ai familiari di una sua vecchia vittima perché si facciano giustizia da soli.

CHICAGO PD 6 ANTICIPAZIONI 11 LUGLIO 2019

EPISODIO 4, “LA SPIA” – Atwater si ritrova coinvolto in modo diretto su una serie di omicidi. L’Intelligence crede infatti che il fratello minore dell’agente speciale sia connesso con i criminali. Intanto, Upton chiede delle spiegazioni a Ruzek dopo aver assistito ad un suo scontro con un sospettato. Voight invece è sicuro che Antonio potrebbe mettersi nei guai, in seguito alla morte di un suo informatore.

EPISODIO 5, “A CASA” – L’Intelligence posa gli occhi su un laboratorio di Marshall Carter che nasconde una compravendita di bambini adottati. In base alle indagini, sembra infatti che i piccoli vengano adottati in Paesi stranieri per poi essere venduti online. Atwater nel frattempo si chiede se sia meglio far trasferire i fratelli in un posto più sicuro.

EPISODIO 6, “LA CADUTA” – Upton scopre che dovrà lavorare a stretto contatto con un detective che conosce, Sean McGrady. I due dovranno risolvere il caso di una famiglia uccisa mentre si trovava nella propria abitazione. Nel corso delle indagini, McGrady però perderà la vita ed il caso prenderà una svolta inaspettata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA