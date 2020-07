Chicago PD 6/ Anticipazioni 21 luglio: Antonio uscirà dal tunnel della droga?

CHICAGO PD 6, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 21 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il nono, il decimo e l’undicesimo, dal titolo “Dipendenze“, “Una squadra” e “Fiducia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Upton (Tracy Spiridakos) passa la notte con Ruzek (Patrick John Flueger), ma gli chiede di non presentarsi al lavoro insieme. Il piano però va storto a causa di una chiamata d’emergenza: i due trovano Allison Collier, la moglie dell’assessore, morta nel suo appartamento. Una testimone afferma di aver visto un uomo aggirarsi con fare sospetto. Dopo aver rischiato di essere investito, Ruzek risale fino a Devin, un ragazzino che ha rubato l’auto e che confessa di essere stato picchiato dal padre. Una rivelazione che spinge Upton a parlare del suo passato con il padre violento. In seguito si scopre che il killer è un coetaneo, Nate, ma Devin sorprende tutti e confessa.

Nate viene ritrovato morto poco dopo: è stato Collier ad ucciderlo? La squadra scopre così che l’assessore ha dato dei soldi a Nate per uccidere la moglie. Atwater (LaRoyce Hawkins) va sotto copertura per indagare su una moschea legata ad un attentato dinamitardo ad un edificio militare. Intanto, Jay (Jesse Lee Soffer) incontra un veterano, mentre Voight (Jason Beghe) parla con un federale che si unisce alle indagini. Halstead diventa sempre più irrequieto quando salta fuori il nome di un sospettato, Tariq, che ha avuto modo di conoscere in Aghanistan. Si scopre però che il vero responsabile è Jake Miller, che ha cercato di vendicarsi della morte della sua unità e ha fatto ricadere la colpa su Akeem. Prima dello scoppio di un’altra bomba, Atwater riesce a far uscire tutti i presenti. Jake però prende qualcuno in ostaggio e minaccia di uccidere tutti se Akeem non gli verrà consegnato. Alla fine Jay è costretto a sparargli prima che si faccia saltare in aria. Un ragazzo viene ucciso mentre sta acquistando della droga: Malik muore fra le braccia di Atwater.

Secondo Voight, la vittima è stata uccisa dal suo fornitore e ordina alla squadra di rintracciare Nathan, unpossibile testimone. Con l’aiuto di Laila, Atwater entra in contatto con Kenny, mentre la squadra perquisisce il suo bar e trova un forte quantitativo di armi. Una delle pistole ha ancora le impronte di Laila. Atwater decide di affrontarla: la ragazza giura di essere innocente e poi lo allontana. Voight intanto viene informato che Laila verrà accusata di omicidio dall’ASA, mentre Kenny viene ucciso. Atwater conclude che l’assassino è Nathan, che ha cercato di difendere la zia dopo aver ricevuto delle minacce. Per proteggere il ragazzo, Atwater decide di lanciare la pistola nel fiume.

CHICAGO PD 6, ANTICIPAZIONI DEL 21 LUGLIO 2020

EPISODIO 9, “DIPENDENZE” – Antonio continua a non riuscire a tenere a bada la sua dipendenza da farmaci. Durante un’operazione contro un traffico di droga, arriva persino a mettere a rischio di vita l’intera squadra. La cosa ovviamente non sfuggirà a Voight, che cercherà di aiutarlo in qualche modo. Antonio però uccide un uomo quando la figlia Eva viene rapita da uno sconosciuto.

EPISODIO 10, “UNA SQUADRA” – Voight si unisce a Ruzek per cercare di rimettere Antonio in piedi. L’unica soluzione è che il detective vada in una struttura per la riabilitazione. Ruzek tuttavia inizia a dubitare di dover essere fedele a tutti i costi al suo capo. Nel frattempo, la squadra indaga su una serie di furti conclusi con un delitto.

EPISODIO 11, “FIDUCIA” – L’Intelligence inizia ad indagare sul delitto di un difensore piuttosto popolare in città. Voight però crede che il crimine possa essere collegato a Brian Kelton, il candidato al posto di Sindaco. Intanto, Antonio termina il suo periodo in clinica e torna al lavoro.



