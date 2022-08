Chicago PD 9/ Anticipazioni 29 agosto: Voight a caccia dei Los Temidos

Chicago PD 9, nuova puntata 29 agosto su Italia 1

Questa sera, lunedì 29 agosto, in prima serata su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con la nona stagione di “Chicago PD”. La serie, nata come spin-off di “Chicago Fire”, vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21esimo del Dipartimento di Polizia di Chicago. La nona stagione conferma la squadra dell’Intelligence di Chicago guidata da Hank Voight, interpretato da Jason Beghe Al suo fianco Jay Halstead, interpretata da Jesse Lee Soffer. Nel cast troviamo anche Patrick John Flueger, Marina Squerciati, LaRoyce Hawkins e Amy Morton. “Chicago PD” è giunta ormai al giro di boa: oggi, infatti, andranno in onda gli episodi 11 e 12, di 22. Nel primo episodio dal titolo “Bugie” la squadra deve indagare su una partita di eroina tagliata male. In “Al fine di proteggere” gli agenti indagano sull’omicidio è Miguel. Hank e colleghi si trovano nuovamente ad avere a che fare con la banda criminali dei Los Temidos. Ma vediamo le anticipazioni nel dettaglio

Chicago PD 9: anticipazioni episodio Bugie

Nell’undicesimo episodio di “Chicago PD 9” dal titolo “Bugie” la squadra deve indagare su una partita di eroina tagliata male, che ha causato numerosi morti per overdose. Voight costringe Kevin Atwater a indagare sotto copertura e fare pressioni su Jimmy per arrivare al suo capo, Tovar. Kevin e Jimmy vanno a prendere la droga ma si trovano davanti gli uomini di Tovar che si prendono i soldi. La polizia interviene e arresta Jimmy che scopre così la vera identità di Kevin. Jimmy decide di collaborare in cambio della libertà e presenta Kevin a Tovar: approfittando della confusione per un incontro di MMA, Jimmy sparisce rubando 75 mila dollari dalla cassaforte. Tovar vuole trovare il ragazzo a tutto i costi. Intanto Kevin si trova a gestire anche una difficile situazione con la fidanzata Celest: i due vogliono andare a convivere, ma la ragazza non conosce ancora il vero lavoro del compagno.

Chicago PD 9: anticipazioni episodio Al fine di proteggere

Nell’episodio “Al fine di proteggere”, il dodicesimo di “Chicago PD 9”, Miguel viene trovato morto in una discarica. Il modus operandi è quello dei Los Temidos. Le indagini rivelano che il Miguel era entrato in contatto con la gang tramite il cugino, ma anche lui viene trovato morto, stessa modalità. I detective capiscono che i due cugini hanno per sbaglio rubato un carico di droga alla gang del famoso El Leon. La squadra iniziano a indagare per rintracciare i membri dei Los Temidos e arrivano alla Carabo Bakery, la catena di pasticcerie gestita da Javier Escano, ovvero El León. Voight organizza un’operazione sotto copertura con Anna.

