Chico Forti, innocente all’ergastolo in Usa?/ Video Le Iene: “Carcere? Una giungla”

Chico Forti, da vent’anni all’ergastolo negli Stati Uniti, continua a urlare la sua innocenza. Del suo caso torneranno a occuparsi “Le Iene” con la seconda puntata della loro inchiesta sul caso. L’imprenditore, condannato per l’omicidio di un uomo a Miami, è recluso in un carcere di massima sicurezza perché avrebbe ucciso Dale Pike, figlio del proprietario del Pike’s Hotel di Ibiza, trovato morto il 15 febbraio 1998. Il puzzle è complesso e l’inviato Gaston Zama proverà ad analizzarlo. L’avvocato di Chico Forti, il noto presidente del Venezia Joe Tacopina, ha invece le idee chiare su questa vicenda. «C’è un uomo innocente che ha passato i suoi ultimi venti anni in prigione per incompetenza e corruzione». Nell’anticipazione al servizio che andrà in onda nella puntata di oggi ci sono alcune voci che mettono in dubbio la versione ufficiale. «È impossibile che qualcuno metta degli elementi contro se stesso (sulla scena del crimine, ndr)», spiega ad esempio Roberto, che si è avvicinato alla storia dopo la condanna del connazionale.

CHICO FORTI, INNOCENTE ALL’ERGASTOLO IN USA? IL CASO A LE IENE

Ma ai microfoni de “Le Iene” parla anche un amico di Chico Forti, il quale è convinto della sua innocenza. «Si diverte a far venire uno, a sue spese, per portarlo ad un ristorante dopo averlo aspettato un paio d’ore all’aeroporto, per ammazzarlo», ha detto Francesco Guidetti. «Ma fa di più: è così intelligente, o così idiota, che dopo averlo ucciso mette il corpo del morto sulla spiaggia e gli mette vicino passaporto, tessere telefonica con chiamate a suo carico e il biglietto aereo. È geniale», aggiunge con una punta di amaro sarcasmo. La vicenda è stata affrontata nuovamente anche negli Stati Uniti. Lo ha fatto il network Cbs attraverso “48 Hours”, il più importante programma tv americano sui casi giudiziari controversi. La speranza della famiglia è che il caso assuma una valenza internazionale. «Ultimamente sono monitorato in tutto ciò che faccio. Questa è una giungla dove solo gli animali forti di corpo e mente sopravvivono…», aveva dichiarato Chico Forti a L’Adige nei mesi scorsi. Nonostante ciò resta fiducioso: «Rousseau ha detto che libertà significa poter scegliere le proprie catene… Il Trentino, i miei laghi, le mie montagne, la mia gente sono le mie catene benefiche, rappresentano il mio futuro».

