Chiedimi se sono felice/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Chiedimi se sono felice va in onda apartire dalle 21,20 su Italia 1 oggi, 16 novembre. Non solo commedia, ma anche uno sguardo al drammatico e al sentimentale, sono questi i generi del film del 2000. La pellicola è l’adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale di Giacomo Poretti, uno dei protagonisti del film insieme al resto del trio.

La regia del film Chiedimi se sono felice è di Massimo Venier insieme ad Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti che figurano come interpreti principali. Il cast comprende anche: Giuseppe Battiston, Marina Massironi, Antonio Catania, Paola Cortellesi, Max Pisu, Salvo Ficarra e Valentino Picone. La colonna sonora è affidata a Samuele Bersani. Sicuramente Chiedimi se sono felice rimane uno dei film più riusciti del trio anche per la presenza alla regia di Massimo Venier. I tre torneranno protagonisti al cinema questo Natale col film Il grande giorno.

La storia del film Chiedimi se sono felice è quella di tre amici che dopo molti anni si ritrovano e devono affrontare una situazione molto particolare. Purtroppo, infatti, l’occasione del loro incontro è motivata dalla grave malattia che ha colpito Aldo e che desidera salutare degnamente i suoi amici. Giovanni e Giacomo, molti anni prima avevano litigato furiosamente provocando il distacco tra i tre amici e, pertanto, la situazione è perfetta anche per tentare un rappacificamento tra i due. La causa del litigio, come nella migliore tradizione, è una donna di nome Marina, di cui entrambi erano innamorati.

Il periodo della discordia tra Giovanni e Giacomo, ha inizio 3 anni prima quando il trio decide di portare in scena a teatro una loro speciale rivisitazione del Cyrano De Bergerac. L’occasione del viaggio si rivela positiva, in quanto i due amici, durante il tragitto che li porta dal loro amico, gravemente malato, avranno modo di ricordare il passato, lasciandosi andare a battute e risate insieme ai momenti più tristi che metteranno in luce le ferite ancora da sanare.











