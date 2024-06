Chi è Aldo Baglio, attore del trio ‘Aldo, Giovanni & Giacomo’/ La moglie Silvana Fallisi: “Ci siamo scelti…”

Aldo Baglio, o semplicemente Aldo, non ha di certo bisogno di presentazioni: da anni condivide la scena cinematografica in trio con Giovanni Storti e Giacomo Proietti, con i quali ha scritto e ancora tutt’oggi scrive pagine di umorismo e comicità tra le più apprezzate dai fan del genere e non solo. A lui tocca la parte buffa, la comicità bizzarra: incarna l’ironia semplice, senza sovrastrutture e dettata da una sorta di placida spensieratezza.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 2 giugno 2024

Nella carriera di Aldo Baglio c’è stato spazio anche per temi più seriosi, dimostrazione di come la sua arte veicolata dalla recitazione non sia solo ascrivibile agli sketch e ‘siparietti’ tipici dell’umorismo. Ricordiamo in particolare il suo ruolo di Baarìa di Giuseppe Tornatore, così come il più recente “Una boccata d’aria” di Alessio Lauro.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 2 giugno 2024

Aldo Baglio, dal trasferimento a Milano all’amore viscerale per sua moglie Silvana Fallisi

“Avevo 16 anni, vivevo a Milano, dove sono cresciuto”, queste le parole di Aldo Baglio in una vecchia intervista per Libero – riportata da Donna Glamour – dove accenna alla sua infanzia. L’attore siciliano infatti, a soli 3 anni, ha lasciato la sua terra natìa per trasferirsi nel capoluogo lombardo con la sua famiglia. “Lavoravo in un’officina meccanica, mi piaceva l’idea di fare il tornitore; mia mamma però voleva che avessi un posto fisso. Erano gli anni ‘7’, mi sono licenziato e mi hanno preso alla Sip dopo tre mesi di corso”.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 2 giugno 2024

Spensierata e felice è anche la vita privata di Aldo Baglio; l’attore è legato da anni a sua moglie Silvana Fallisi con la quale condivide la passione per il mondo della recitazione come dimostrato dalle diverse collaborazioni sul set. Il primo incontro con sua moglie risale ai primi anni ‘90; un amore poi suggellato dal matrimonio nel 1996 e impreziosito dalla nascita di due splendidi figli, Caterina e Gaetano.

Silvana Fallisi, il toccante racconto della moglie di Aldo Baglio: “Siamo ancora qua, chi l’avrebbe mai detto…”

Silvana Fallisi – moglie di Aldo Baglio – alcuni anni fa si è concessa ad un’ampia intervista scegliendo il salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La moglie dell’attore decise di aprirsi anche sul tema sentimentale, rivelando come a dispetto di un breve periodo di crisi, oggi siano ancora più legati che mai. “Io Aldo non siamo più solo padre, solo madre, lo siamo stati per troppo tempo. Ora ci scegliamo come coppia… Dopo 20 anni capita che ognuno vuole il suo spazio, ho passato mesi di grande confusione. Poi ho capito che l’amore è la sorpresa di essere insieme ogni giorno, senza averlo pianificato prima”. Silvana Fallisi poi aggiunse: “E’ bello stupirsi e dire: ‘Guarda un po’, siamo ancora qua. Chi l’avrebbe mai detto?’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA