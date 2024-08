Federico Chiesa al Liverpool: giocherà in Premier League

Federico Chiesa è pronto a sbarcare in Premier League per la prima esperienza fuori dall’Italia della sua carriera, che fino a questo momento si è snodata tra Fiorentina e Juventus. Dopo essere finito ai margini del progetto bianconero guidato da Thiago Motta, per valutazioni tattiche ma anche economiche visto il lauto ingaggio, l’esterno ha cercato una nuova destinazione per evitare di finire fuori rosa. Il classe 1997 giocherà la prossima stagione con la maglia del Liverpool: i bianconeri hanno infatti definito il suo passaggio ai Reds per 13 milioni più bonus.

Intercettato allo scalo torinese di Caselle, dove era in partenza verso Liverpool, Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni dicendosi “felicissimo davvero” della destinazione inglese. L’esterno ex Juventus ha poi voluto dedicare un pensiero ai tifosi bianconeri che lo hanno sempre appoggiato e spronato a dare il massimo: “Voglio salutare i tifosi: grazie per l’affetto di questi anni e grazie alla Juve”. Il classe 1997 si è detto dispiaciuto per come siano finite le cose con il club bianconero ma al tempo stesso “felice per questa nuova avventura”. Ha infine aggiunto: “Io e la mia famiglia non vediamo l’ora”.

Federico Chiesa al Liverpool: piaceva in Serie A ma nessuno si è fatto avanti

Su Federico Chiesa, nel corso degli ultimi due mesi di calciomercato, sono finite varie squadre. Il calciatore piaceva e non poco all’Inter, ma anche alla Roma e al Napoli. I club di Serie A, però, si sono limitati ad un semplice interessamento, non andando mai oltre i semplici dialoghi con la Juventus: nessuna offerta ufficiale, infatti, è arrivata né alla Vecchia Signora né al giocatore stesso. Il suo nome era stato poi accostato al Barcellona ma i blaugrana, a causa del fair play finanziario non sono riusciti a concretizzare l’affare. Il suo futuro, dunque, sarà al Liverpool.