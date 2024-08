Chiesa Barcellona, c’è l’ok ma l’operazione resta difficile

Federico Chiesa, finito ai margini del progetto bianconero di Thiago Motta, potrebbe partire in direzione Barcellona. Il club avrebbe offerto al giocatore 4 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, fino al 2027, con l’assenso del giocatore ex Fiorentina, che avrebbe fatto sapere ai blaugrana di aver accettato l’offerta, tramite Fali Ramadani, suo agente. Al momento però l’operazione sembra bloccata, come fanno sapere dalla Spagna: il club catalano ha infatti gravi problemi finanziari e deve prima cedere per poter mettere in rosa un altro giocatore.

Calciomercato Juventus/ Nuovi contatti per Koopmeiners. Conceiçao è a Torino (26 agosto 2024)

Secondo Marca, l’affare sarebbe quasi impossibile poiché le restrizioni del Fair play finanziario impongono al Barcellona movimenti molto ristretti. Il club ha inoltre una rosa molto folta che va assottigliata prima di pensare a qualsiasi nuovo innesto. I tanti giocatori in blaugrana creano infatti un problema sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello economico, con ingaggi importanti a bilancio. Dunque, la situazione resta in bilico: l’interesse per Chiesa c’è ed è concreto ma non è certo che il Barcellona riesca a risolvere questi problemi prima della fine del mercato.

Calciomercato Juventus/ Fasce ok, ora nuovi contatti per Sancho. E Koopmeiners... (26 agosto 2024)

Chiesa Barcellona, affare complesso entro la fine del calciomercato

Federico Chiesa, in scadenza nel 2025 con la Juventus, sarebbe felice di sposare la causa blaugrana. Avrebbe infatti già dato il suo ok al trasferimento al Barcellona dopo aver ritenuto idonea l’offerta economica ricevuta ma le speranze dell’esterno, finito ai margini del progetto di Thiago Motta, potrebbero spegnersi molto presto. Il Barcellona, infatti, non sarebbe in grado di liberare dei posti in rosa per far spazio al classe 1997 e questo porterebbe dunque alla non riuscita dell’affare, che i blaugrana avevano pensato con un’offerta di circa 13 milioni alla Juventus. I bianconeri, dal canto loro, sarebbero ben felici se l’affare andasse in porto per reinvestire la somma su Sancho, nel mirino del club da tempo.