Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato news: sarà asta per Federico a giugno?

Chiesa alla Juventus sarà un tema di discussione anche nei prossimi mesi, perché questa affascinante ipotesi di calciomercato non si realizzerà di certo a gennaio. Si lavora dunque per l’estate: l’interesse della Juventus per Federico Chiesa è noto già da moltissimo tempo, la scorsa estate nulla è successo perché Rocco Commisso non poteva presentarsi ai tifosi della Fiorentina con la cessione di Federico, a maggior ragione se alla grande nemica Juventus. Nel 2020 la situazione potrebbe essere diversa e l’obiettivo dei viola potrebbe essere quello di ricavare la cifra più alta possibile dalla vendita di Chiesa, scatenando una vera e propria asta al rialzo fra le tante società che sono interessate al figlio d’arte dei gigliati.

CHIESA ALLA JUVENTUS? RISCHIO ASTA IN ESTATE

Chiesa alla Juventus dunque è una ipotesi molto stuzzicante, ma Fabio Paratici e i suoi collaboratori dovranno ancora lavorare molto per trasformare in realtà questa possibilità. Ci sarebbero i bianconeri in pole position sulla grande rivale Inter per il futuro di Federico Chiesa, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e naturalmente non vanno esclusi inserimenti anche da parte di altri club. Il giocatore più volte ha manifestato la sua volontà di volersi trasferire a Torino per avere l’occasione della vita. Una Fiorentina che stenta a decollare difficilmente potrà trattenere Chiesa per un altro anno ancora, la Juventus è dunque in vantaggio ma nei prossimi mesi potrà ancora succedere di tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA