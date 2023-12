Chiesa cattolica vuole riavvicinare i fedeli americani/ Uno spot per “riportare a casa” i non praticanti

La Chiesa cattolica vuole riavvicinare a sé i fedeli americani. È così che, come riportato da La Croix, le associazioni clericali hanno tentato di farlo con uno spot. Le immagini mostrano il Vaticano, la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro e scene di sacramenti che scorrono ad alta velocità su un sottofondo di musica epica. “Per 2 mila anni abbiamo aiutato i poveri, costruito ospedali, benedetto matrimoni ed educato generazioni di bambini, guidati dallo Spirito Santo”, dice una voce maschile. “Se ti sei allontanato, torna a casa, nella tua parrocchia”.

La pubblicità a scopo di evangelizzazione è rivolta alle decine di milioni di cattolici che in questi anni hanno abbandonato la Chiesa e che dunque ora vengono considerati “inattivi”, ovvero “non praticanti”. Lo spot tuttavia non è l’unico strumento in uso. L’organizzazione Catholics Come Home (CCH), che ha un sito in diverse lingue, ha assunto i migliori esperti di marketing per perseguire i suoi obiettivi.

Chiesa cattolica vuole riavvicinare i fedeli americani: il fenomeno

L’allontanamento dei fedeli americani è infatti visto come una vera e propria emergenza per la Chiesa cattolica. Nel 2022, il 17% dei 66 milioni di cattolici è andato in Chiesa ogni settimana e il 36% almeno una volta al mese, secondo le statistiche di un centro di ricerca affiliato alla Georgetown Jesuit University. Tom Peterson stima che ogni anno 100.000 battezzati lasciano l’istituto e che più di cinquanta milioni di cattolici non frequentano regolarmente la messa.

I motivi sarebbero diversi: gli abusi sui minori negli ambienti religiosi e gli altri scandali, la pandemia di Covid, i matrimoni misti, il razzismo e la polarizzazione politica del clero tra questi. Non sono pochi tuttavia coloro che decidono di “tornare a casa”. Secondo Tom Peterson, gli individui con più di 45 anni cresciuti in famiglie cattoliche sono il gruppo con maggiori probabilità di ritorno. In molti casi, se invitati, accettano di frequentare nuovamente l’ambiente, ma è fondamentale che vengano messi a proprio agio e non condannati.

