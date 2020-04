Chiese Fase 2: funerali sì, Messe no/ Mascherine e distanze: nuove regole in arrivo

Pubblicità

Funerali sì, Messe ancora sospese. Questo in sintesi quanto emerge dal Dpcm del 26 aprile che sancisce l’inizio della Fase 2 dal 4 maggio. L’articolo 1, quello relativo alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale“, specifica infatti che sono sospese le manifestazioni di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, tra cui quelle di carattere religioso. Poi aggiunge che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro». Inoltre, si conferma la sospensione delle cerimonie religiose, precisando che a quelle funebri possono partecipare solo i congiunti, «e, comunque, fino a un massimo di quindici persone». La funzione va preferibilmente svolta all’aperto, indossando i dispositivi di protezione e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

CHIESE FASE 2: “GOVERNO DIA INDICAZIONI PRECISE”

Il governo si è preso del tempo riguardo la riapertura ai fedeli delle Messe e di altre cerimonie religiose, dando il via libera solo ai funerali. Il premier ha ammesso in conferenza stampa che ci sono delle “rigidità” all’interno del Comitato tecnico-scientifico sul tema. La decisione, per quanto sofferta, non è stata condivisa in seno al governo. La Chiesa italiana ora auspica il varo di «indicazioni precise» per «capire come comportarci». L’augurio di monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole e vicepresidente della Cei (che è intervenuta duramente e polemicamente sul Dpcm), è che «le Messe si possano “riaprire un po’ di più”, se mi è consentita questa espressione: ossia, che si torni a celebrare alla presenza della nostra gente». Ma è consapevole che le chiese non dovranno essere affollate. «Occorrerà rispettare con prudenza, fermezza, saggezza e attenzione le disposizioni di sicurezza e le regole che ci saranno», ha dichiarato all’Avvenire. E infatti il governo sta lavorando ad un protocollo da applicare a giorni.



