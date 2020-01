Chinese Zodiac/ Video, su Italia 1 il film con Jackie Chan (oggi, 13 gennaio 2020)

Chinese Zodiac va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 gennaio, dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata ad Hong Kong in collaborazione con la Cina nel 2012 con la regia di Jackie Chan il quale oltre ad essere stato il principale protagonista ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Stanley Tong Gwai-Lai, Frankie Chan Fan-Kei e Edward Tang Ging Sang. Il montaggio è stato realizzato da Yau Chi-Wai e nel cast sono presenti oltre al principale protagonista anche Oliver Platt, Cary Woodworth, Vincent Sze, Caitlin Dechelle, Kwon Sang-woo e Laura Weissbecker.

Chinese Zodiac, la trama del film

Ecco la trama di Chinese Zodiac. Nell’anno 1860 l’esercito francese e anche quello britannico fanno irruzione nella città di Pechino conquistando praticamente l’intero stato cinese. Durante questa dominazione straniera tra le numerose conseguenze purtroppo che essa ha comportata figura anche la deportazione di 12 statue a forma di test di animali che naturalmente rappresentano il celebre zodiaco cinese. Le statue nel corso dei secoli sono state vendute e portate in diverse zone del mondo il che praticamente ne ha fatto perdere la traccia allo stesso governo cinese interessato nel riportare a casa questo importante simbolo sociale e religioso.

Il governo cinese dunque volendo mettere fine a questa storia soprattutto le tante critiche giunte da più parti ha deciso di incaricare un uomo che fa parte di una squadra speciale di dover partire per una lunga missione e quindi ritrovare gli originali delle 12 a forma di animale rappresentanti lo zodiaco cinese e portarle nuovamente nella loro vecchia collocazione nella città di Pechino.

La missione ovviamente per l’uomo non si dimostrerà estremamente semplice in quanto non solo dovrà rintracciare le 12 statue che risultano essere sparse praticamente in ogni zona del mondo ma anche soprattutto e combattere contro i relativi proprietari per nulla disposti a cedere con tanta facilità quelle statue che ovviamente hanno anche un certo valore dal punto di vista economico. Insomma per l’agente cinese incaricato ci sarà da fare i conti con una incredibile avventura dove dovrà superare mille difficoltà e riuscire finalmente a ricomporre il tradizionale zodiaco cinese che viene apprezzato anche in tante altre parti del mondo e non solo in Cina.

