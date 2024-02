Chris Gauthier, malattia e com’è morto l’attore di ‘Smallville’ e ‘Supernatural’: aveva 48 anni/ Il cordoglio

Chris Gauthier, com’è morto l’attore: “A seguito di una breve malattia…”

All’età di soli 48 anni, si è spento un volto noto del cinema internazionale oltre che protagonista amato di tante serie tv di successo: Chris Gauthier è morto improvvisamente nei giorni scorsi, solo oggi è però emersa la notizia della sua scomparsa generando lo sconcerto dei tanti appassionati e di numerosi colleghi e professionisti che con lui hanno condiviso le scene.

“E’ scomparso improvvisamente e inaspettatamente a seguito di una breve malattia”, questo quanto riferito dal manager di Chris Gauthier a TvLine – come riporta Il Fatto Quotidiano – si aggiunge poi la nota di TriStar Appearances: “Possiamo confermare che il nostro caro amico e cliente, Chris Gauthier, è morto venerdì mattina, 23 febbraio, all’età di 48 anni… La sua perdita non è sentita solo dai suoi fan, ma anche da quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo più personalmente”.

Chris Gauthier, il toccante cordoglio dopo la morte dell’attore: “Ancora non ci credo…”

Chris Gauthier aveva impressionato il mondo del cinema e della tv con la sua versatilità interpretativa oltre che per l’indiscusso talento. Tanti sono stati i suoi volti, le storie cucite sulla pelle che magistralmente ha portato sul set. Da “Smallville” a “Once Upon a Time”, passando per “Supernatural” e Harper’s Island”. La morte dell’attore lascia dunque un vuoto inestimabile nell’industria cinematografica, come dimostrato dal toccante cordoglio che ha unito addetti ai lavori e fan una volta appresa la notizia della sua prematura scomparsa.

“Riposa in pace Chris, ho il cuore spezzato! Il mio amore e i miei pensieri vanno a Erin e i ragazzi, ci mancherai fratello! Eri il vero capitano”. Questo il toccante messaggio d’addio di Colin O’Donoghue che ha chiaramente espresso la sua vicinanza anche per la moglie del compianto attore e per i figli Ben e Sebastian. Chad Colvin – come riporta Il fatto Quotidiano – ha invece scritto: “Non mi sembra ancora vero, come è possibile? Un mondo senza di te è un posto molto più buio…”.











