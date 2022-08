Chris Tarrant, chi è il conduttore di Chi Vuol essere miliardario/ I dubbi su Ingram e…

Chris Tarrant, storico presentatore di Chi vuol essere Miliardario

Chris Tarrant è stato lo storico conduttore di Chi Vuol essere miliardario nell’anno della clamorosa truffa subita dal concorrente Charles Ingram, la moglie Diana e il complice Tecwen Whittock. Nel corso della puntata il presentatore, evidentemente, non si accorse di nulla. Fu infatti il pubblico a casa, soprattutto, a notare alcuni gesti sospetti e alcuni strani collegamenti tra il concorrente e i suoi complici durante la scalata al miliardo.

Rocío Muñoz Morales madrina di Venezia 79 "ruolo difficile"/ "Raoul mi ha detto..."

Nonostante la condanna, si vocifera che il presentatore Chris Tarrant non fosse pienamente convinto della colpevolezza della famiglia Ingram, come riporta lo sceneggiatore del film Quiz, che trae proprio spunto dalla storia realmente accaduta.

Chris Tarrant, i dubbi sulla colpevolezza di Charles Ingram e dei suoi complici

“Lo stesso presentatore, interpretato da Michael Sheen nel film, non è convinto della sua colpevolezza. Dopotutto, per me non è interessante capire se abbiano imbrogliato o meno. Come dimostra la storia stessa e le sue riletture negli anni, ci sono molte incongruenze per avere certezze”, ha dichiarato lo sceneggiatore del film.

Chi è Tecwen Whittock, Quiz/ Complice di Charles Ingram, accusato di brogli e...

Alquanto eloquente, quindi, il fatto che un conduttore televisivo esperto come Chris Tarrant non fosse certo della colpevolezza di Charles Ingram e i suoi presunti complici. A testimonianza del fatto che quella presunta truffa ha lasciato più interrogativi che certezze, anche dopo tanti anni.

LEGGI ANCHE:

Delitto sul lago/ Su Rete 4 il film con Jean-Yses Bertellot

© RIPRODUZIONE RISERVATA