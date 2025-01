Christian, Chanel e Isabel, i tre figli di Ilary Blasi, ‘frutto d’amore’ del matrimonio con Francesco Totti

Christian, Chanel e Isabel sono i figli che Ilary Blasi ha avuto dal suo ex marito Francesco Totti. Non dev’essere stato facile per loro affrontare la separazione dei genitori, avvenuta peraltro in un contesto piuttosto agitato, tra accuse e provocazioni reciproche. Ancora più difficile, probabilmente, accettare delle altre persone nella loro vita, come Noemi Bocchi (nuova compagna di Francesco Totti) e Bastian Muller (fidanzato di Ilary Blasi).

Silvia e Melory, chi sono le sorelle di Ilary Blasi/ “Con loro ho vissuto un’infanzia felice…”

Eppure tutto è filato liscio, Christian, Chanel e Isabel sono riusciti ad affrontare e superare brillantemente la fine del burrascoso matrimonio tra mamma e papà. Merito di entrambi che, seppur in conflitto, hanno saputo tenere la famiglia unita. Non sono mancati – e non mancano tuttora – i momenti difficili per Christian, Chanel e Isabel che inevitabilmente sono finiti nel tritacarne mediatico.

Bastian Muller, chi è il fidanzato di Ilary Blasi/ La showgirl: "Ecco come mi fa sentire unica"

Ilary Blasi, ecco come hanno reagito i suoi figli quando hanno saputo della storia d’amore con Bastian Muller

In una recente intervista rilasciata a Grazia, Ilary Blasi ha raccontato la reazione composta dei tre figli, quando hanno saputo del fidanzamento con l’uomo di affari tedesco. “Ai figli più grandi ne ho parlato a cena. Cristian mi chiese perché lo avessi scelto tedesco. Con Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici”, ha detto orgogliosa Ilary che.

“Isabel invece per un lungo periodo ha chiamato Bastian ‘il signore inglese’, ma adesso è consapevole che è un mio amico molto speciale”. La storia con Bastian, infatti, prosegue da qualche anno dopo un incontro fortuito in aeroporto: “Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, lui mi ha attesa fuori dalla toilette e si è presentato”, ha confidato la showgirl.

Ilary Blasi parla del sesso con Bastian Muller/ "L'intimità dopo 20 anni con Totti? Ecco la verità"