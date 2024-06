Christian De Sica/ “Cinepanettone? Successo negli Anni 80 e 90, se oggi lo facessi mi arresterebbero”

La fama e il successo di Christian De Sica non hanno eguali. Il figlio del grandissimo ed indimenticabile Vittorio De Sica, è da poco tornato sulla piattaforma streaming Netflix con una nuova divertentissima commedia dal titolo “Ricchi a tutti i costi”. Si tratta del proseguito della commedia “Natale a tutti i costi” che ha letteralmente sbancato la piattaforma streaming facendo registrare ascolti da record in Italia e nel mondo. Nel cast, insieme al grandissimo Christian De Sica, c’è anche Angela Finocchiaro e Fioretta Mari protagonisti di una vicenda surreale, ma che non si discosta tanto dalla realtà. Proprio l’attore e regista dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato del nuovo film dicendo: “il primo film è stato un grande successo per Netflix, è arrivato al quarto posto in America e al terzo nel mondo”.

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli di Christian De Sica/ “Sono un papà fortunato…”

Un successo del tutto inaspettato per l’attore e il regista che hanno ricevuto dalla piattaforma streaming la richiesta di un secondo capitolo. Il film family racconta la storia di marito e moglie, interpretati da De Sica e Angela Finocchiaro, che devono salvare la madre di lei dalle grinfie di un uomo molto più giovane interessato alla sua eredità.

Silvia Verdone, chi è moglie di Christian De Sica?/ 40 anni d'amore "Il segreto è..."

Christian De Sica torna con un nuovo film su Netflix e sui cinepanettoni

La storia di “Ricchi a tutti i costi” ha fatto riflettere Christian De Sica sulla sua vita. Nonostante la fama di figlio di Vittorio De Sica, il padre gli ha lasciato solo debiti. “Meno male che ho lavorato!” – ha detto l’attore e regista che ha dovuto dire addio al papà quando aveva soli 23 anni. Una vita difficile all’inizio come ha più volte raccontato l’attore: “io e mia moglie saltavamo i pasti fin quando non arrivavano le scritture”. La svolta arriva con i mitici cinepanettoni, film da milioni e milioni di incassi al botteghino, che diventano un cult degli anni ’80 e lo sono ancora oggi. “Ho cominciato a essere economicamente indipendente a 35, 40 anni” – ha raccontato De Sica che in quel momento ha iniziato ad avere una vita regolare. Del resto gli anni ’80 erano anni diversi: “giravano più soldi e non solo in Italia. Nel mondo tutto andava meglio”.

Brando e Maria Rosa, figli di Christian De Sica/ "Il padre non deve fare l'amico..."

Nonostante il grande successo dei cinepanettoni, De Sica non ha alcuna intenzione di tornare a realizzare. Tra i prossimi progetti c’è si un film natalizio dal titolo “Cortina Express”, ma che non è affatto un film cinepanettone. “E’ scritto in maniera diversa” – ha precisato l’attore e regista che è convinto dio una cosa: “il cinepanettone è stato un grande successo negli Anni 80 e 90, se oggi facessi un cinepanettone mi arresterebbero. Con il politically correct che c’è, non si possono più fare quei film”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA