Christian de Sica e Massimo Boldi/ “Torneremo presto insieme”

Non sappiamo bene se sia uno slogan in pieno stile emergenza e quarantena oppure un annuncio vero e proprio, fatto sta che Christian de Sica, parlando della sua reunion con Massimo Boldi, sembra pronto a tornare di nuovo sul set con il suo amico e collega di sempre. Non si tratta di una novità visto che sono lontani i tempi in cui si vedevano in cagnesco e si lanciavano frecciatine, il loro ritorno insieme sul set c’è già stato ed ha portato a casa un notevole successo ma da allora è di nuovo calato il sipario su di loro almeno fino a poco fa quando Christian de Sica ha lasciato i fan a bocca aperta pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Massimo Boldi scrivendo: “Forse molto presto ritorneremo insieme”.

CHRISTIAN DE SICA E MASSIMO BOLDI DI NUOVO SUL SET INSIEME

Christian De Sica non ha aggiunto altro. Non ha spiegato se c’è già un progetto che bolle in pentola, se questo periodo di quarantena ha spinto i due a parlarsi molto per cercare un’idea per un prossimo film o meno, fatto sta che tanto è bastato per far impazzire i fan che hanno subito risposto: “Non vediamo l’ora…” o ancora “La coppia più bella del mondo” e infine “Potrei impazziree”. Anche in questo caso l’attore, produttore e regista non ha risposto ai commenti dei fan chiarendo il suo pensiero e, dal canto suo, Massimo Boldi continua a rimanere in silenzio senza confermare o smentire questa possibile reunion. Le novità arriveranno questa fase 2 lascerà spazio ad una possibile fase 3?



