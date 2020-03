Amici 2020 Serale/ Diretta ed eliminato puntata 13 marzo: Jacopo torna a casa?

AMICI 2020 ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA?

Venerdì 13 marzo, in prima serata su canale 5, con tutte le norme di sicurezza previste dai decreti approvati dal Governo per sconfiggere l’emergenza coronavirus, va in onda il serale di Amici 2020. Maria De Filippi, in diretta dagli studi Mediaset di Roma, condurrà una nuova puntata del serale del talent show. Senza pubblico e, probabilmente senza ospiti, Giulia Molino, Gaia Gozzi, Jacopo Ottonello, Javier, Valentin, Nicolai e Nyv si sfideranno per tentare di conquistare l’accesso alla quarta puntata del serale. In uno studio completamente vuoto, i concorrenti si esibiranno per il pubblico a casa, per i professori e per i giudici esterni Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Al termine della serata, un altro concorrente dovrà dire addio al sogno di arrivare in finale.

NESSUN DUETTO PER I CANTANTI DI AMICI 2020?

Le prime due puntate del serale di Amici 2020 sono state caratterizzate dai duetti dei cantanti con alcuni grandi nomi della musica italiana. Dopo Ermal Meta, J-Ax, Emma Marrone, Alessandra Amoro, Fabrizio Moro, Ghali e Mahmood, quali cantanti parteciperanno alla terza puntata del serale di Amici 2020 per duettare con i concorrenti? Diversamente dalle scorse settimane, stavolta non è stato annunciato nessun ospite. Probabilmente, per rispettare la normativa pervista per l’emergenza coronavirus, la terza puntata del serale del talent show di Maria De Filippi non avrà alcun ospite. In dubbio anche la presenza di Al Bano e Romina, protagonisti del talent show degli insegnanti.

JACOPO OTTONELLO ELIMINATO DELLA TERZA PUNTATA DEL SERALE DI AMICI 2020

Chi sarà l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 2020? A rischio c’è Jacopo Ottonello che non è ancora riuscito a conquistare la fiducia della giuria esterna. Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, pur riconoscendo in lui un grandissimo talento, non lo ritengono ancora all’altezza di altri cantanti come Nyv o Giulia Molino. Jacopo si sente in bilico e, di fronte ad un’eventuale eliminazione, non nasconde la propria rabbia. “Non ho paura di uscire. Farei di tutto per star attaccato alla sedia. Non sarebbe giusto che vada via io se bisogna considerare quello che ho fatto e quello che posso ancora dare. Ho le carte in regola per affrontare il Serale. Non mi piace essere io quello a rischio ogni giorno. Non ho nulla di meno rispetto agli altri. So di avere un grande potenziale a livello vocale”, ha detto il cantante prima del serale. Sarà davvero lui l’eliminato?

JAVIER E NICOLAI SOTT’ACCUSA

Javier e Nicolai non stanno vivendo nel migliore dei modi il serale di Amici 2020. Il primo non accetta il giudizio dei giudici esterni considerandoli incompetenti per giudicare le prove dei ballerini mentre Nicolai continua a scagliarsi contro Timor. Nonostante il talento di entrambi non sia in discussione, l’atteggiamento rischia di far finire prima del previsto l’avventura di Javier e Nicolai che, durante la terza serata, potranno avere un confronto con i giudici e gli insegnanti. Nel frattempo, di fronte all’emergenza coronavirus è stata posticipata la pubblicazione degli album dei cantanti posticipandola al futuro in attesa che l’emergenza dia una tregua all’Italia.



