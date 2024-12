Christian Nodal, forse a qualcuno non risulterà un nome conosciuto, ma dall’altra parte del mondo è un artista molto famoso e apprezzato. Il cantante messicano nato nel 1999, ha infatti conquistato il grande pubblico, debuttando con il singolo “Adios amor”. Proprio grazie al brano ha raggiunto la top ten della classifica messicana, guadagnando così un contratto con la Universal Music Group. Anche il successivo album dal titolo “Ahora” è stato un’enorme successo: per 29 settimane è stato infatti in classifica, con tanto di certificazione d’oro.

Anche negli anni successivi sono arrivati dei successi importanti per Christian Nodal, che è diventato così un punto fermo per la musica messicana, apprezzato da tanti giovani e non soltanto. Nonostante la giovane età ha già pubblicato quattro album, tutti in studio. Il primo, del 2017, si chiama “Me dejé llevar”, mentre nel 2019 è arrivato il grande successo di “Ahora”. Nel 2021 è stato pubblicato prima “Ayayay!” e dopo “Recordando a una leyenda”. Tanti, e di gran successo, i singoli, alcuni dei quali in collaborazione con grandi artisti come ad esempio Romeo Santos, Ricky Martin e Alejandro Fernandez. Dunque, “featuring”, come si dice nel mondo della musica, di gran successo per il giovane messicano.

Christian Nodal, l’ex fidanzata Cazzu e il presunto tradimento

Nonostante il grande successo ottenuto nel mondo della musica, cosa sappiamo del privato di Christian Nodal? L’artista messicano è stato legato per due anni all’artista argentina ed ex fidanzata Cazzu, pseudonimo di Julieta Cazzuchelli, più grande di lui di sei anni. Nell’aprile 2023 l’artista ha annunciato la sua gravidanza durante un concerto al Movistar Arena di Buenos Arires, mettendo al mondo la figlia, Intì, il 14 settmebre 2024. Poco dopo, nel maggio del 2024, i due si sono separati. La rottura con l’ex fidanzata, secondo i gossip messicani, sarebbe arrivata per via di Ángela Aguilar, con alla quale in effetti Christian si è legato poco dopo, ufficializzando la relazione. Non mancano, sul suo profilo social, i commenti dei fan messicani che alludono al fatto che lui abbia abbandonato la figlia di pochi mesi.