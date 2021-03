Christian Stoinev/ Sul palco con Percy, lutto per morte Scooby (Italia’s Got Talent)

Christian Stoinev, equilibrista di 28 anni, insieme al suo cagnolino Percy si è esibito sul palco di Italia’s Got Talent 2021 convincendo la giuria, che con i suoi quattro “sì” gli ha assicurato un posto nella finalissima di questa sera, mercoledì 24 marzo. Christian Stoinev si è presentato ai giudici di IGT indossando un giubbotto di pelle e mostrando fiero il suo fisico atletico e il sorriso accattivante, tanto da ingraziarsi fin da subito Federica Pellegrini e Mara Maionchi, che si sono lasciate andare ad alcuni apprezzamenti sull’aspetto fisico del concorrente. L’atleta, originario di Las Vegas, ha dimostrato, nel corso della sua esibizione, fierezza, equilibrio, muscoli e simpatia, muovendosi con forza e leggerezza. A un certo punto sul palco è apparso un batuffolo di pelo di nome Percy, che ha accompagnato il padrone nelle sue acrobazie. Al momento della votazione finale non ci sono stati dubbi: i giudici hanno riconosciuto all’unanimità il grande talento di Christian Stoinev. Il numero è arricchito dalla presenza originale del cane, totalmente in sintonia con il suo padrone.

Intervistato su Dasapere.it, Christian Stoinev ha raccontato di essere un figlio d’arte: “Sono un artista di quinta generazione, quindi sono nato in una famiglia circense e da lì ho testato le possibili diverse abilità fino a quando ho finalmente scoperto le verticali all’età di 10 anni e da allora sono rimasto fedele a questa disciplina”. Al suo fianco, prima di Percy, c’era un altro cagnolino di nome Scooby: “È andato in pensione 6 anni fa ed è da allora che Percy è diventato il nuovo protagonista. Ora ho anche un cucciolo di nome Milo che sta imparando anche lui tutti gli esercizi. Sfortunatamente, il nostro amato Scooby è morto pochi mesi fa, ma Percy e Milo manterranno la sua eredità sul palco”. Tra le sue esibizioni più importanti, Christian Stoinev ha ricordato quella in occasione delle finali NBA: “Sono cresciuto da bambino guardando tutte queste partite ed essere stato in grado di esibirmi in una partita delle finali è stato davvero un sogno diventato realtà”. La prima esibizione con Percy è avvenuta a New York.

