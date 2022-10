Christiane Filangieri: “Amo i personaggi che interpreto”/ “Piedi a terra e distacco”

Christiane Filangieri e Alessandro Tersigni sono stati ospiti stamane negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina, per parlare del fenomeno fiction. I due attori sono protagonisti rispettivamente di Mina Settembre e il Paradiso delle Signore, due delle serie tv più amate dagli italiani. Qual è il segreto di questo successo chiede quindi il conduttore, Massimiliano Ossini: “E’ il discorso dell’identificazione – spiega Tersigno – anche i più giovani, si rivedono nelle nostre storie perchè c’è l’amore, la tristezza… cose che non hanno età. Siamo stati una grande squadra, abbiamo fatto un lavoro grandissimo e il pubblico ci ha premiato”.

Quindi ha aggiunto: “Nel quartire mi riconoscono come Alessandro ma ogni tanto qualcuno mi chiama Vittorio”, riferendosi al nome del personaggio interpretato ne Il Paradiso delle Signore: “Perchè si parla sempre di cuore e amore nelle fiction? Io credo che abbiamo bisogno di tanto amore, soprattutto negli ultimi anni, l’amore è la chiave di tutto, c’è l’amore ovunque e ci sono vari modi per raccontarlo, noi lo raccontiamo con queste ragazze degli anni ’60, loro in maniera diversa (dice riferendosi a Christiane Filangieri ndr) ma la chiave è sempre la stessa. Andando in onda tutti i giorni c’è questa curiosità di sapere cosa succede, ci chiedono le cose sui personaggi, ci chiedono informazioni. Scoppierà l’amore con Matilde? Non posso dirtelo…”.

CHRISTIANE FILANGIERI: “MI MANCA LA COMMESSA DE IL PARADISO DELLE SIGNORE”

Quindi ha preso la parola l’altro attore ospite in studio, Christiane Filangieri, attrice di Mina Settembre: “Un po’ mi manca la parte di capo commessa – dice riferendosi al suo precedente ruolo ne Il Paradiso delle Signore – tutti i personaggi per farlo devo amarli e quando li lascio, li lascio come se continuassero ad esistere”.

“Come si coniuga vita privata con il nostro lavoro? Bisogna avere piedi per terra e distacco, ad alcune cose le dai al tuo personaggio, su altre è il personaggio che te le da. Irene di mina settembre che ha tradito la sua amica è molto distante dalla mia vita.. ma è divertente, è una doppia cosa, un gioco serio ma bello da fare”.

