Christiane Filangieri è Veronica/ Nuovi dubbi su Ernesto, ma… (La strada di casa 2)

La Strada di Casa 2 apre le sue porte a Christiane Filangieri, che con Veronica è stato uno dei personaggi più misteriosi e controversi della prima stagione. Nel nuovo capitolo ritroveremo la bionda protagonista alle prese con la sua storia d’amore con Ernesto Bandoni (Sergio Rubino), finalmente sereni dopo il lieto fine che li ha travolti nell’epilogo di due anni fa. Da quel giorno, però, sono passati tre lunghi anni, anni in cui la famiglia Morra, l’azienda agricola e tutto ciò che ruota attorno a loro mondo sono stati stravolti dalla detenzione di Fausto (Interpretato da Alessio Boni). Ma, a creare scompiglio nella storia d’amore tra Veronica e il suo compagno sarà soprattutto la nuova indagine, che vedrà Fausto ed Ernesto impegnato in un’escalation piena di colpi di scena. Tuttavia, come già accaduto nel capitolo precedente, anche in questa nuova stagione Veronica avrà un ruolo piuttosto attivo: sarà infatti in prima linea nelle indagini parallele alla ricerca di indizi per ritrovare Irene.

LE INDAGINI SU IRENE METTERANNO IN CRISI VERONICA

Cosa ne sarà del rapporto tra Veronica, interpretata da Christiane Filangieri, ed Ernesto Baldoni? Per il momento, le anticipazioni sul personaggio restano blindatissime. I primi rumors confermano però che Veronica sarà ancora quella donna affascinante e misteriosa che nella prima stagione de La Strada di Casa, con la sua ambiguità, ha conquistato il pubblico di Rai 1. Nella sua vita, però, resterà inoltre ben salda la passione per la ristorazione, ma ci sarà anche qualche piccola novità. Veronica giocherà infatti un ruolo fondamentale nella vita di Ernesto e nell’indagine per la scomparsa di Irene, dal momento che quando la fidanzata di Lorenzo farà perdere le sue tracce, la vita dell’ex dirigente della ASL sarà distrutta. Per lui, infatti, Irene è ormai come una figlia e accettare la sua perdita sarà del tutto impossibile. La nuova vicenda e il conseguente intervento di Veronica nelle indagini potrebbe però segnare una battuta d’arresto nella loro storia d’amore, con Ernesto sempre più distante e Veronica sempre più dubbiosa sul loro rapporto.

