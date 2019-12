Christina Bertevello nei guai/ “Ha picchiato e rapinato un ragazzo col fidanzato”

Christina Bertevello coinvolta in una storia di rapine e pestaggi. Guai con la giustizia per l’influencer di Varese, che vanta oltre 600 mila followers su Instagram. Ma ricostruiamo i fatti con ordine: tutto è partito da un raggiro con vittima il fidanzato della giovane blogger, vittima di un ragazzo di origini marocchine. Come riportano i colleghi de Il Giornale, il fidanzato della Bertevello era un debitore del 24enne: per rientrare dei soldi prestati, lo straniero avrebbe attirato in trappola il compagno dell’influencer con l’aiuto di un amico e lo avrebbe rapinato. Un episodio che meritava vendetta, secondo il fidanzato della giovane varesina, che ha giocato un ruolo attivo secondo gli inquirenti. Qualche giorno fa, il marocchino sarebbe stato attirato in un bosco di Gallarate con una scusa e lì si sarebbe consumata la rivalsa: il 24enne sarebbe stato legato a un albero, picchiato con un basto e rapinato di 800 euro.

CHRISTINA BERTEVELLO NEI GUAI CON LA GIUSTIZIA

Sul caso hanno fatto luce i carabinieri della compagnia di Varese e nelle scorse ore sono stati resi noti i termini dei provvedimenti:Christina Bertevello e il marocchino sono sottoposti all’obbligo di firma, mentre il fidanzato dell’influencer è in regime di detenzione domiciliare. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sul caso, con la blogger che per il momento non ha rilasciato dichiarazioni e non ha fornito la sua versione dei fatti sui social network. Ricordiamo che la 23enne è testimonial di numerosi prodotti e marchi, recentemente è stata anche protagonista in una puntata di Ciao Darwin, celebre programma condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5.

