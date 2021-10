Christopher Radici, figlio Ainett Stephens/ Dedica per il compleanno “Dono più bello”

Per Ainett Stephens, oggi luned 18 ottobre, è un giorno speciale, ma anche molto difficile essendo il compleanno del figlio Christopher. Ainett non si è mai separata dal piccolo da quando ha avuto la diagnosi di autismo e, mentre è nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si è lasciata andare alle lacrime. “Da quando ho ricevuto la diagnosi non mi sono mai allontanata da lui, è la prima volta che siamo così lontani”, ha detto Ainett che, insieme ai coinquilini, ha comunque organizzato una splendida sorpresa per il suo bambino.

Ainett Stephens/ La sorpresa per il compleanno del figlio Christopher al GF Vip

Dopo aver preparato la torta di compleanno, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 hanno indossato delle maglia bianche sulle quali è stata disegnata una lettera per formare la scritta “Auguri Christopher“. Un momento molto emozionante per Ainett che, poi, ha dichiarato tutto il suo amore per il suo bambino.

Ainett Stephens, parole d’amore per il figlio Christopher Radici

Emozionata e profondamente innamorata del suo bambino, Ainett Stephens ha dedicato delle splendide parole d’amore al figlio Christopher. “Sei l’amore della mia vita. Spero che tu possa capire anche da casa quanto ti amo e che anche se non sono fisicamente insieme a te, il mio spirito è con te. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita e senza di te nulla avrebbe senso. Mi manchi tantissimo, ti amo tanto”.

Ainett ha anche ringraziato i compagni per averla aiutata ad organizzare la sorpresa per il compleanno di Christopher: “Questo gesto è stato un gesto bellissimo, è stato un momento di condivisione. Non importa cosa sia successo in passato e cosa succederà, per quanto mi riguarda questo è già un grande regalo che ognuno di voi mi ha fatto. Vi sarò grata in eterno”.

