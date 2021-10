Grande Fratello VIP 2021 pagelle 10a puntata/ Matrimonio per Amedeo Goria, Giucas e il “sacchetto di forfora”

Pagelle delle decima puntata del Grande fratello VIP: Amedeo Goria eliminato ma star della serata

Amedeo Goria protagonista nelle pagelle della decima puntata del Grande Fratello vip 2021. Ancora una volta è in cima alle nostre preferenze, nonostante l’eliminazione. Un personaggio così ci mancherà molto e mancherà soprattutto alle dinamiche del programma. Voto 8: con un colpo da maestro evita la “proposta” di matrimonio di Vera Miales, tornata nella casa per ottenere il sì di Goria e per confrontarsi con la figlia Guenda. Vera ne è uscita malissimo, in quanto ormai appare a tutti chiaro il suo scopo: farsi pubblicità.

Il Grande Fratello Vip però deve ringraziarla perché con lei i siparietti sono assicurati. Amedeo Goria fondamentalmente le ha detto di no senza dirle di no. Quasi geniale. E ha poi dato la benedizione alla figlia e al futuro marito per le nozze. Serata di liti ma anche di scherzi, come quelli che Signorini ha rifilato a Francesca Brambilla (voto 5) e Giucas Casella (voto 7). Alla prima ha fatto trovare il cartonato del cane, mentre ha mandato in crisi il secondo con il “cappotto gate”.

Grande fratello VIP 2021: il passato di Miriana, la dichiarazione di Gianmaria Antinolfi

Tra le protagoniste in positivo della decima puntata c’è Miriana Trevisan (voto 7). Dovrebbe lasciarsi andare di più, ma ormai è questione di tempo. Con Nicola Pisu (voto 7) il feeling sembra autentico. Serve solo l’approvazione del figlio Nicola, che probabilmente arriverà. Arriverà perché sua madre Miriana pare davvero felice e spensierata. Benché abbia ancora alcuni ferite del suo passato che devono rimarginarsi del tutto.

Gianmaria Antinolfi (voto 6) si è dichiarato in diretta a Sophie Coldegoni – in nomination con Miriana, Raffaella Fico e Soleil Sorge – ma onestamente sembra avere poche chances di conquista. Momento magico invece per Manuel Bortuzzo (7), a tu per tu coi suoi idoli Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Nel finale non se le sono mandate a dire Raffaella Fico (6) e Soleil Sorge (6,5), destinate ad infiammare il prossimo televoto col loro spirito battagliero.

