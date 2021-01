Chuck Norris all’assalto a Capitol Hill?/ E’ un sosia: “sta in Texas con la famiglia”

Chuck Norris era uno dei manifestanti all’assalto del Parlamento Americano? Una foto pubblicata sul web lo scorso 6 gennaio 2021 a Washington ha fatto scoppiare il caso aprendo un dibattito con tanto di trend topic su Twitter. Possibile che l’attore di Walker Texas Ranger sia arrivato a tanto? L’80enne, repubblicano, conservatore e attivista pro-armi, era davvero tra i fanatici pro Trump che hanno invaso il Campidoglio di Capitol Hill? A chiarire subito le cose è stato il manager dell’attore che con un comunicato stampa ha smentito categoricamente la cosa: “questo non è Chuck Norris, è una persona che gli somiglia, sebbene Chuck sia molto più bello”. Non solo, Erik Kritzer ha anche inviato una email al quotidiano precisando: “Chuck è in Texas con la sua famiglia”. Le parole del manager hanno così messo a tacere la bomba scoppiata sul web che ha spinto tantissimi fan del noto attore a prendere una posizione. “Aspettate, quindi non vogliamo menzionare il fatto che Chuck Norris sia stato alla protesta del MAGA (Make America Great Again, il nome del movimento a sostegno di Donald Trump)” scrive un utente in America postando la foto incriminata.

Chuck Norris, la foto di un sosia fa scoppiare il caso “assalto Parlamento Americano”

Ma non finisce qui, visto che alcuni hanno reagito davvero male alla vicenda “Chuck Norris all’assalto del Parlamento americano”; come un fan dell’attore che ha twittato “ho perso tutto il mio rispetto per Chuck Norris. Addio”. E ancora c’è chi scrive: “cosa vi sorprendete che Chuck Norris, un uomo che ha partecipato ad uno show chiamato “Walker, Texas Ranger”, fosse alle proteste del MAGA…”. Per fortuna c’è anche chi si è schierato pro l’attore convinti che quello in foto non fosse lui. “Siamo davvero sicuri che Chuck Norris fosse agli scontri al Campidoglio? Queste due foto fanno sembrare come se si tratti di due persone simili” le parole di un utente a cui hanno fatto eco quelle di un altro che ha scritto “nessun dubbio che Chuck Norris sia probabilmente un sostenitore di Trump. Ma ha 80 anni e sta cercando di non prendersi il Covid. Siamo realisti”. Al momento l’attore non ha commentato la cosa, chissà che non possa farlo nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA