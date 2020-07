Chunga Ha, “Play” è il nuovo singolo/ Il video della popstar sudcoreana spopola

La popstar sudcoreana Chung Ha è tornata con il nuovo singolo “Play” con cui si prepara a scalare le classifiche mondiale e a far ballare tutti i suoi fans sparsi nel mondo. La canzone è accompagnata da un videoclip in cui la popstar canta e balla circondata da un corpo di ballo. Il singolo arriva dopo “Stay Tonight” uscito ad aprile e di “My Friend” di maggio come fa sapere la versione indiana di Rolling Stone. Un mix di suoni lirici e moderni rendono Play un singolo orecchiabile e ballabile con cui Chung Ha sta già facendo parlare di sè. Suoni allegri, adatti al clima estivo, rendono poi la canzone perfetta per diventare una vera hit. Il videoclip, pubblicato oggi, lunedì 6 luglio, ha già raggiunto quasi 600mila visualizzazioni e i numeri sono destinati a salire per l’artista che nel proprio Paese è una vera diva.

CHUNG HA: IL NUOVO SINGOLO PLAY E’ GIA’ UNA HIT

Con il nuovo singolo “Play”, Chung Ha si è tuffata nel ritmo pop dando vita ad un brano dal sapore estivo. Sia per la canzone che per il videoclip, infatti, la popstar sudcoreana si è espirata alla musica e alla cultura latina. Il risultato è un mix perfetto di tanti suoni e anche le immagini del video, allegre e colorate conquistano immediatamente l’attenzione dello spettatore. Con “Play”, dunque, Chung Ha si appresta a conquistare anche l’Europa con un brano frizzante e decisamente molto vicino ai singoli che si sentono nelle radio europee d’estate. Oltre a cantare e ballare, la popstar lascia spazio anche ai suoi ballerini che, con lei, danno vita ad un momento danzante perfetto. Ecco il video ufficiale del brano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA