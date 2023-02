“Ci sarà un grave attentato a Bologna”/ Telefonata minatoria degli anarchici Cospito

Gli anarchici di Alfredo Cospito hanno minacciato un grave attentato presso la città di Bologna. Ad annunciarlo sarebbe stata una telefonata anonima che è giunta nella mattinata di due giorni fa, martedì 31 gennaio 2023, presso la portineria dalla sede del Resto del Carlino: “Per i fatti relativi a Cospito – avrebbero spiegato – a Bologna ci sarà un grave attentato”. Stando a quanto sottolineato dalla testata emiliana, la telefonata sarebbe stata fatta da una persona con una “voce giovane e maschile, senza accenti, con una lieve cadenza bolognese”. Una telefonata che sarebbe rimbalzata da un numero interno, forse da un vecchio centralino, e presa alle ore 8:05 della durata di neanche un minuto. Subito dopo la chiamata la redazione ha avvisato la Digos di quanto accaduto.

Usa, pena ridotta a carcerati che donano organi o midollo osseo/ Sconti di pena se...

Una situazione di allerta anche perchè Il Resto Del Carlino ha ricevuto una lettera contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto ma in generale contro la politica italiana, nei confronti dell’Ucraina: “In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti”, fanno sapere ancora gli anarchici di Cospito. Sulla vicenda si è espresso il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha spiegato: “Non mi sono fatto alcuna idea sulle minacce – le parole riportate da TgCom24.it – ci affidiamo al lavoro delle forze dell’ordine e delle istituzioni”.

Fontana: "Autonomia non è una guerra tra nord e sud"/ "Si può chiudere entro l'anno"

ATTENTATO A BOLOGNA, TELEFONATA ANARCHICI COSPITO: POLIZIA POSTALE ALZA LIVELLO DI ALLERTA

La polizia postale ha deciso di alzare il livello di attenzione per i contenuti sul web alla luce dei fatti delle ultime ore: “Svolgiamo un’attività quotidiana di monitoraggio della rete in collaborazione con i colleghi dell’Antiterrorismo: quando l’emergenza sale, di conseguenza cresce anche il nostro livello di attenzione”, le parole di Ivano Gabrielli, direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazioni.

“La nostra attività da un lato è di supporto informativo per la gestione dell’ordine pubblico che passa anche attraverso il monitoraggio del web e dall’altro mira a capire l’andamento del fenomeno e quali ne siano le dinamiche, per poi riportare tutto ai gruppi di lavoro a livello centrale e sul territorio. È un’attività molto capillare e importante perché la rete fornisce strumenti che consentono di dialogare, in anonimato, in aree riservate e di difficile accesso”.

Cristina Golinucci, caso riaperto/ Giallo su altra morte, riesumata Chiara Bolognesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA