“Ci sono 5 tipi diversi di tradimento”/ L’esperta: “Ecco perchè le coppie tradiscono”

Anna Merolle, psicologa e psicoterapeuta, è stata ospite questa mattina di Uno Mattina per parlare del tradimento: “Perchè si tradisce? Si cercano dei perchè, è un tentativo scomposto e goffo che produce ferite e fa del male alla coppia, si cercano dei perchè quando ci si sente disattesi dalla relazione, non è sempre un atto lucidamente consapevole, è un qualcosa che si muove dentro, quindi non c’è una risposta univoca, ci sono tanti tipi di tradimento e questo è importante”. Secondo l’esperta ci sono ben 5 tradimenti diversi a cominciare da quello seduttivo: “Viene operato quando si cerca di misurare il proprio potere seduttivo “E’ come se la persona ha bisogno di trovare una convalida a quella che è la propria necessità di sentirsi desiderabile e questo accade quando uno avverte che la propria carica vitale è in calo, è legato alla sfera del potere, ciò che io oggi posso essere ancora come uomo o donna”.

Ci sono anche altri tradimenti: “Si differenziano per la dinamica, ciò che mi porta a tradire. E’ importante comprendere cosa stia accadendo, perchè sta accadendo questo nella relazione? Ad esempio nel tradimento punitivo c’è una volontà di ferire l’altro per mancanze e assenze, di provocare una reazione, quindi è come se entrasse in una dinamica di volersi fare del male o fare del male agli altri, ti lascio gli indizi che ci siano una persona, ti lascio in una bolla di ansia, rabbia e paura”.

IL TRADIMENTO PIRAMIDALE: LE PAROLE DI ANNA MEROLLE

Sul tradimento piramidale invece: “E’ un termine che ho coniato per fare una differenza da quello seriale. Abbiamo la percezione che tutti i tradimenti siano uguali, tutti gli amanti sono tutti allo stesso livello ma non è così. Il traditore piramidale è colui che costruisce una piramide, ogni tradimento ha un suo valore specifico, c’è l’amante istituzionale che è la donna dell’attesa e poi sopra ve ne sono altre fino a che si arriva all’amante usa e getta, ci sono vari gradi”.

“Ogni amante – ha continuato – vive la percezione di essere unica in quanto il traditore vuole creare la conquista, crea magia attorno all’amante”. Ma perchè Merolle scrive che il tradimento è anche un’opportunità? “Perchè è importante comprendere dove sta andando la coppia, la coppia sta entrando nel merito. Il tradimento apre ad una conoscenza personale, quindi alla fine diventa una comprensione di una forza propulsiva di benessere individuale, di scoperta individuale che diventa una forza equilibratrice”.

