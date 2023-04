Ci vuole un fiore 2023, 1a puntata/ Diretta: Mr Rain “L’ambiente? Ho un rapporto molto stretto perché…”

Ci vuole un fiore 2023, diretta prima puntata: il commento live 14 aprile 2023

La prima puntata di Ci vuole un fiore 2023, dopo una chiacchierata tra Gabbani e il suo primo ospite Francesco Arca, continua con un secondo ospite. Sale sul palco Mr Rain che si esibisce sulle note di ‘Supereroi’, assieme al gruppo di bambini che sempre lo accompagnano in questa esibizione.

Gabbani lo accoglie poi con tanti complimenti: “Io ti stimo molto non solo come collega cantautore, ma anche come collega sognatore.” Chiede allora a Mr Rain quale sia il suo rapporto con l’ambiente; lui risponde: “Io ho un rapporto molto stretto con l’ambiente, mi ispira molto anche nelle mie canzoni, la maggior parte le ho scritte in natura. D’altronde il mio elemento preferito è la pioggia”, ricorda al conduttore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I monologhi di Gabbani e Francesco Arca

Ha il via la prima puntata di Ci vuole un fiore alle 21.45 su Rai1. Francesco Gabbani, conduttore dello show ‘green’ alla sua seconda edizione, dà il via alla puntata cantando ‘Ci vuole un fiore’. Segue un monologo sulla Terra, sulla sua bellezza e sulla varietà dei suoi paesaggi, ma soprattutto sull’importanza di tenere pulito il luogo in cui viviamo tutti.

Al monologo dedicato alla bellezza della Terra, segue l’esibizione di Francesco Gabbani su uno dei suoi primissimi successi: ‘Amen’. È così il momento del primo ospite della serata: fa il suo ingresso in studio Francesco Arca, che regala al pubblico un altro monologo, stavolta molto personale, che tocca il suo essere genitore e l’amore per i suoi figli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ci vuole un Fiore, la seconda edizione su Rai 1

Dopo il successo della prima edizione, Francesco Gabbani torna con “Ci vuole un fiore”, il programma green che quest’anno raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate. La prima puntata va in onda questa sera, venerdì 14 aprile, alle 21.30 su Rai 1.

A differenza della prima edizione, Gabbani sarà solo alla conduzione (lo scorso anno era stato affiancato da Francesca Fialdini): “Non mi aspettavo certo un one man show. La Rai ha visto qualcosa in me e ci ha voluto scommettere. Oggi per la seconda volta. Sono molto grato di questa opportunità”, ha detto il cantante a TvBlog. È un periodo molto ricco per Gabbani che ha appena pubblicato il singolo “L’Abitudine” e annunciato di un grande concerto-evento a Carrara, il prossimo 9 settembre, per festeggiare il suo compleanno.

Francesco Gabbani nel corso delle due serate di “Ci vuole in fiore”, in onda il 14 e il 21 aprile, affronterà le tematiche ambientali. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, attraverso parole, musica e testimonianze, l’opinione pubblica sulle tematiche legate all’ambiente e su, come, ognuno di noi, partendo da una piccola scelta quotidiana, possa contribuire a preservare il futuro del nostro Pianeta.

“È un programma che è amico dell’ambiente e del pianeta. Quest’anno protenderà di più verso la leva emotiva più che sui dati tecnici scientifici. Mi piacerebbe che il pubblico venisse sollecitato nella sua coscienza al rispetto della natura. Lo scopo è far rinnamorare le persone della natura perché quando ti innamori ti viene spontaneo prendertene cura e Ci vuole in fiore prova a fare questo”, ha detto Gabbani come riporta il Sole24Ore.

Ci vuole un Fiore, gli ospiti della prima puntata

In ognuna delle due serate Francesco Gabbani sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi. Nella prima puntata entrano in studio portando con loro un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: Ornella Vanoni, Levante, Francesco Arca, Giusy Buscemi, Mr. Rain e Alfa. Nel corso della serata Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Il cantante sarà affiancato dalla sua band arricchita da alcuni musicisti e da tre coriste, presente anche un corpo di ballo composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni. “L’abitudine”, il nuovo singolo di Francesco, sarà la colonna sonora del programma.

Nel corso della serata, Gabbani si trasformerà in un vero e proprio showman cantando, ballando, intrattenendo gli ospiti e interpretando alcuni dei suoi più grandi successi. Una serata imperdibile quella con Gabbani e “Ci vuole un fiore”, visibile in diretta televisiva subito dopo l’appuntamento quotidiano con “I soliti ignoti” e in diretta streaming grazie all’applicazione Raiplay.











