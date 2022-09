Ciacci sbraita contro Marco Bellavia: “Ti devi vergognare”/ “Per quelli come te…”

Giovanni Ciacci e Marco Bellavia: scontro al Grande Fratello Vip 7

Scontro di fuoco nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia. Durante la quarta untata del reality show, in diretta, Ciacci ha parlato della sieropositività. Un momento di grande importanza che è stato apprezzato anche dal pubblico. Durante le nomination, Marco Bellavia ha scelto di nominare proprio Ciacci e la motivazione ha mandato su tutte le furie Ciacci. “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“, ha detto Bellavia scatenando la dura reazione di Ciacci.

“Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?”, ha sbottato il costumista. Il confronto tra i due vipponi non si è fermato a tali dichiarazioni. Dopo la diretta con Signorini, in camera da letto, i due hanno continuato a discutere.

Lo sfogo di Ciacci contro Bellavia

“Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai c****ni”, le parole di Giovanni Ciacci. Bellavia ha provato a capire il motivo del risentimento di Ciacci chiedendogli anche scusa. “Credimi che mi dispiace. Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Sì ti chiedo scusa davvero. Ascoltami, ti chiedo di perdonarmi, non pensavo di aver detto una cosa così grave, ma chiedo scusa“, le parole di Bellavia.

Ciacci, però, non ha voluto sentire ragioni e ha affondato il colpo: “No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’hiv sono diverso da voi? Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre”.

