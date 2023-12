Ciao Darwin 2023, 3a puntata: Lavoratori Vs Influencer/ Diretta, squadre e Madre Natura: Soleil Sorge contro…

Ciao Darwin 2023, Lavoratori contro Influencer: anticipazioni e diretta terza puntata 8 dicembre

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con Ciao Darwin 2023. Oggi 8 dicembre va in onda la terza puntata dell’esilarante show condotto da Paolo Bonolis, come sempre affiancato da Luca Laurenti e da una nuova Madre Natura che si prepara ad incantare il pubblico di Canale 5.

Bonolis attaccato da Repubblica e vescovi per Ciao Darwin/ "Perché le donne non si ribellano?"

Dopo il successo delle prime due puntate, Ciao Darwin si prepara a portare in scena una nuova sfida ricca di sorprese e di siparietti che rimarranno nella storia del programma. Dopo la sfida di Angeli e Demoni, e quella della scorsa settimana tra Melodici e Trapper, questa sera scendono in studio due categorie che promettono scintille e liti: i Lavoratori e gli influencer.

Paolo Bonolis torna con Ciao Darwin 9/ "L'idea di fondo dello show è che nessuno deve giudicare gli altri"

Ciao Darwin 2023, anticipazioni: chi sono i capitani delle due squadre

Inutile dire che la sfida animerà non solo lo studio ma anche il pubblico a casa, che commenta sempre con grande partecipazione ed entusiasmo ciò che accade ne programma di Bonolis. Ma chi sono i capitani delle squadre di questa nuova sfida di Ciao Darwin 9? Ci sarà Soleil Sorge a capitanare la squadra degli influencer, e Cristina Quaranta a capitanare quella dei Lavoratori.

Due ex gieffine, seppur in due edizioni diverse, con due storie molto differenti. Soleil è amatissima sui social, dove conta 1,2 milioni di follower; Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai, fa oggi la cameriera e anche con grande entusiasmo, come da lei stessa dichiarato in più di un’occasione.

Paolo Bonolis: "Somiglio tantissimo a mio papà"/ "Sonia Bruganelli? Non credo succederà niente tra noi"

Le prove della seconda puntata di Ciao Darwin 2023 e diretta streaming

Come sempre la gara di Ciao Darwin 2023 inizia con i Manifesti delle due squadre che si combattono spiegando i pregi e le qualità del proprio gruppo. Segue la prova musicale e si entra poi nel vivo della gara con “A spasso nel tempo”. Si riaccende poi il dibattito tra le due squadre, poi è il momento della temuta prova coraggio. Si prosegue dunque con l’attesissima sfilata e si conclude con i cilindroni, che decreteranno la categoria vincente della puntata.

In attesa di scoprire il nome della nuova Madre Natura, vi ricordiamo che la seconda puntata di Ciao Darwin può essere visto in diretta televisiva su canale 5, dopo Striscia la Notizia, e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e applicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA