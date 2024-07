Ciao Darwin 10 si farà?/ Paolo Bonolis ‘smorza’ le speranze: “Troppi limiti e paletti, quindi…”

Questa sera sono partite le repliche di Ciao Darwin 9; un appuntamento che nel corso della stagione ha appassionato, come per tutte le sue edizioni, milioni di appassionati. Le contrapposizioni tra categorie apparentemente opposte, quasi in faida, ma che grazie al format trovano in realtà nuovi punti di congiunzione. Riguardando la diretta della 1a puntata in replica, qualcuno sicuramente si starà chiedendo: Ciao Darwin 10 si farà?

Chi sono Martina, Stefano, Silvia, Davide e Adele: figli di Paolo Bonolis/ Carriera e vita privata

Ad oggi, possiamo dire con buone certezze se Ciao Darwin 10 si farà oppure no. Un indizio particolarmente palese è arrivato proprio all’inizio dell’ultima puntata della nona edizione andata in onda nel corso dell’appena conclusa stagione televisiva. “Per l’ultima volta, buonasera”, queste le parole di Paolo Bonolis in apertura che già insinuarono il presagio che il 9o capitolo fosse appunto quello conclusivo.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, perchè si sono lasciati e in che rapporti sono oggi/ “Lui è innamorato…”

Ciao Darwin 10, Paolo Bonolis lascia poco spazio alle speranze: “E’ una trasmissione che è sempre piaciuta, però…”

Ciao Darwin 10 si farà? Ricordando i saluti finali di Paolo Bonolis in occasione dell’ultima puntata della nona stagione, la risposta non può che essere negativa. Il format che per anni ha messo faccia a faccia compagini opposte, chiude per sempre – o a tempo indeterminato – i battenti. “Questa è l’ultima… Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinchè anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare; invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.

Sonia Bruganelli ufficializza la storia con Angelo Madonia/ Il retroscena: "Paolo Bonolis sta soffrendo"

Di recente, intervistato da Super Guida Tv, Paolo Bonolis ha rincarato la dose a proposito di se Ciao Darwin 10 si farà: “E’ una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per questa ragione credo che non si farà più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA