Ciao Darwin Rewind su Canale 5/ Anticipazioni, da Madre Natura ai retroscena: la storia del programma

Ciao Darwin Rewind: su Canale 5 il meglio del programma di Paolo Bonolis e non solo

Dopo la chiusura di Ciao Darwin 9, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano questa sera, martedì 27 febbraio, su Canale 5 con un nuovo appuntamento del programma: Ciao Darwin Rewind. Con ben 103 puntate all’attivo, Ciao Darwin ha rappresentato un’esperienza televisiva unica, un vero e proprio studio antropologico che ha esplorato le sfumature della società contemporanea. In questa puntata speciale, Paolo Bonolis ci condurrà in un viaggio emozionante attraverso tutte le edizioni del programma, dalla sua prima trasmissione il 3 ottobre 1998 fino all’ultima, andata in onda il 23 febbraio 2024.

Sarà un’occasione per rivivere i momenti più memorabili di Ciao Darwin, dai momenti comici alle sfide epiche, dai viaggi nel tempo diventati veri e propri cult fino alle divertenti sfilate che hanno caratterizzato lo show nel corso degli anni. Oltre a rivedere i momenti più esilaranti, nel corso di Ciao Darwin Rewind il pubblico avrà l’opportunità di conoscere meglio il dietro le quinte del programma.

Ciao Darwin Rewind presenta infatti su Canale 5 interviste esclusive al conduttore Paolo Bonolis, al suo fedele compagno di avventure Luca Laurenti, al regista Roberto Cenci e a tutto il team di autori e produzione. Saranno svelati aneddoti, retroscena e curiosità che hanno reso Ciao Darwin un’icona della televisione italiana. Non mancherà un approfondimento sulla figura simbolo di Ciao Darwin: Madre Natura. Verranno dunque riproposte le suggestive immagini delle Madri Natura che, edizione dopo edizione, hanno incantato il pubblico con la loro bellezza e fascino, insieme ai cinque indimenticabili Padri Natura che hanno affiancato questo iconico ruolo.

Sarà dunque un momento amarcord ma, allo stesso tempo, anche un’occasione per ricordare i concorrenti più divertenti e iconici del programma di Canale 5. Non resta che prepararsi per una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, celebrando insieme il fascino senza tempo di Ciao Darwin.











