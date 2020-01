CIAPET, VIDEO SINGOLO DI MICHELLE HUNZIKER/ “E’ un messaggio” (All Together Now)

Si chiama Ciapet, è stato presentato nella finale di All together now 2 ed è il singolo di Michelle Hunziker. “E muoviamole ste ciapet, tutti quanti”, ha detto la conduttrice, dopo essersi esibita sulle note della canzone coinvolgendo il muro e il gruppo dei ballerini. “È sempre colpa di J-Ax se faccio queste robe qua”, ha aggiunto poi con un pizzico di ironia la Hunziker che, svelando questo piccolo dettaglio, ha incontrato il dissenso del noto capitano della giuria. Il rapper ha infatti sottolineato che, in realtà, ciapet è un termine molto caro a Michelle Hunziker, che nel corso della sua carriera ne ha fatto ampio uso. Lei conferma: “Ciapet lo dico da sempre, ma sono sempre contenta perché noi due siamo un po’ dei matti, ci vengono in mente delle cose del genere e le facciamo. E poi – spiega la conduttrice – comunque è anche un messaggio perché alla fine, se vogliamo muovere qualcosa […] dicevo, per muovere le cose l’unica è muovere le ciapet tutti quanti!”. Ma la performance, che ha visto la conduttrice esibirsi nel canto e nel ballo, l’ha lasciata con il fiatone: “Oh ragazzi, si sentono i 40 anni, ossigeno!”.

