Ciccio Graziani/ La carriera, l’amore per Susanna Covernini e il terribile scherzo di Scherzi a parte

Chi è Ciccio Graziani? La carriera e l’amore per Susanna Covernini

Ciccio Graziani, classe 1952, è un ex calciatore, allenatore di calcio e celebre conduttore. Diventato noto in tutto il mondo per essere diventato Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, attualmente è noto a tutti anche come conduttore e ospite di vari programmi televisivi. Simpatico, esuberante e molto professionale, ha allenato la Fiorentina ai suoi esordi e poi il Cervia per due stagioni. Da giovane si è innamorato di Susanna Covernini, una donna riservata ma che è sempre stata al suo fianco.

Ciccio Graziani: "Mio zio mi voleva prete"/ "L'angelo custode mi ha salvato la vita"

I due si sono conosciuti quando erano molto giovani, lui aveva solo 19 anni e lei poco meno e nell’arco di due anni si sono sposati . Dopo il loro matrimonio, l’ex calciatore e Susanna hanno avuto due figli a cui sono molto legati: Valentina e Gabriele. Tra i loro due figli, Gabriele ha voluto seguire le orme del padre giocando in serie B con il Mantova. Attualmente Ciccio e Giovanna sono anche diventati nonni di due nipoti. 46 anni d’amore ma anche di successo, anche in campo televisivo: ha condotto il programma “Goal Show” nel 2015 e poi è stato ospite di molti programmi di calcio.

Ciccio Graziani: "La Fede mi ha sempre salvato"/ "Dio ha evitato la mia morte"

Ciccio Graziani e lo scherzo di Scherzi a Parte

L’ex calciatore Ciccio Graziani è stato vittima di uno scherzo di Scherzi a Parte. Per l’occasione, il conduttore Enrico Papi, era molto preoccupato perché lo scherzo era molto pesante e tutti temevano la reazione che avrebbe potuto avere Graziani, anche perché lo scherzo era indiretta. L’undici luglio 1982 l’Italia torna in aeroporto campione del mondo e a tenere la coppa con la divisa della Nazionale era proprio Ciccio Graziani. L’ex calciatore durante lo scherzo pensava di doversi collegare insieme a Giorgia Rossi per una puntata speciale di un nuovo programma di calcio, per l’occasione doveva tornare sul luogo in cui scese dall’aereo come campione del mondo nel 1982 indossando la sua divisa che lui tiene come se fosse una reliquia.

Ciccio Graziani incidente: caduto da 7 metri/ "Pensavo di morire, Dio mi ha salvato"

Lo scherzo consisteva proprio nel bruciare quella divisa e vedere la reazione di Graziani. Ovviamente la divisa che è stata bruciata era solo un prototipo e poi l’originale è stato restituito in studio ma la prima reazione dell’ex calciatore è stata molto forte. Era rimasto imbambolato e sconvolto dalla visione della sua amata giacca che prendeva fuoco, poi un attore di Scherzi a parte lo ha stuzzicato e lui era sul punto di diventare violento. Uno scherzo “crudele” ma indubbiamente entusiasmante per gli spettatori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA