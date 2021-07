Ciccio Graziani: “La Fede mi ha sempre salvato”/ “Dio ha evitato la mia morte”

Ciccio Graziani, ex centravanti della Nazionale italiana e di alcune squadre di club, fra cui Torino e Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Uno “A Sua Immagine”, condotta da Lorena Bianchetti e andata in onda nella giornata di sabato 17 luglio 2021. Il campione del mondo di Spagna 1982 ha incontrato la presentatrice ad Arezzo, città in cui vive con la sua dolce metà Susanna, nonostante sia nato in provincia di Roma. “All’età di sedici anni mi sono trasferito dal Lazio alla Toscana, in quanto mi presero qui a giocare – ha commentato l’ex tecnico del Cervia –. Poi ho conosciuto mia moglie e a fine carriera abbiamo capito che questo era il posto migliore in cui vivere assieme”.

Successivamente, Graziani ha sottolineato il suo solido legame con la Fede e ha raccontato di non avere affrontato difficoltà nel manifestare il suo attaccamento alla religione nel corso della sua carriera, spesa sui campi da calcio: “Non ho mai subìto pregiudizi, anzi, credo di avere coinvolto qualcuno. Quando ero nella Roma, sono stato il promotore dell’istituzione della Santa Messa prima delle partite. Il presidente Dino Viola aveva organizzato una sala apposita. All’inizio qualcuno dei miei compagni non voleva partecipare, poi invece tanti ragazzi si sono avvicinati alla Fede”.

CICCIO GRAZIANI: “TUTTI I GIORNI PARLO CON IL SIGNORE”

Nel prosieguo della sua intervista con Lorena Bianchetti nel servizio realizzato per il programma “A Sua Immagine”, Ciccio Graziani ha rivelato che andare a Messa per lui equivale ad andare a un appuntamento con una bella donna: “Quell’ora la vivo con affezione, in quel momento sto parlando col Signore, sto dialogando con lui. Non c’è giorno in cui io non parli con lui”.

D’altro canto, nel corso della sua esistenza Graziani sostiene di avere ricevuto un grande sostegno dalla Fede, che nei momenti di difficoltà lo ha sempre salvato, rivelandosi financo fondamentale in seguito a un incidente nel quale stava per perdere la vita: “Stavo sistemando una rete a sei metri d’altezza. Purtroppo la scala si è dissaldata in alcuni punti e io sono caduto all’indietro, ma in quel momento Dio ha chiamato San Pietro, con quest’ultimo che ha mandato un angelo per attutire la mia caduta”. Infine, l’annuncio più bello: Ciccio Graziani, a breve, dirà di nuovo “sì” alla sua Susanna, confermando la promessa nuziale fatta ad Arezzo, nel Santuario di Santa Maria delle Grazie, il 22 giugno 1974.

