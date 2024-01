Ciccio Ingrassia, padre Giampiero: com’è morto/ “Mi metteva in guardia dai pericoli, padre fantastico”

Ciccio Ingrassia, com’è morto l’attore padre di Giampiero

Giampiero Ingrassia è il figlio del grande attore Ciccio Ingrassia venuto a mancare il 28 aprile del 2003. Attore e simbolo del cinema comico italiano, ha lasciato per sempre un vuoto nel figlio Giampiero che ha seguito le sue orme per portare avanti il suo ricordo.

Ma c’è morto l’attore? Ingrassia soffriva da tempo di problemi respiratori con combatteva dal 2001. Tre anni più tardi la malattia ha preso il sopravvento e non c’è stato nulla da fare per lui. E’ morto presso il Policlinico Gemelli di Roma. I funerali sono stati celebrati il 30 aprile nella Basilica di Sant’Agnese, alla presenza di amici e familiari. “Lui era semplicemente mio padre, era fantastico, verso di me aveva grande amore e fiducia poi ad un certo punto della sua vita ero io a consigliare lui e così abbiamo completato il tutto” ha dichiarato Giampiero a Oggi è un altro giorno.

Ciccio Ingrassia e la lite con Franco Franchi

Ciccio Ingrassia, nel corso della sua carriera, ha formato un duo con Franco Franchi che si è poi sciolto. I due infatti cominciarono a litigare scegliendo di interrompere i rapporti professionali. I motivi di tali acredini li ha spiegati il figlio Giampiero, nel corso di un’intervista a La Verità.

Se il genere comico-parodistico gli stava stretto? Questo è il motivo per cui ha sempre discusso con Franco. E per cui si sono separati. Mio padre e anche Franco voleva fare film comici ma di un certo spessore mentre Franco voleva che continuassero così; è stata una cosa che poi hanno pagato”. L’attore ha poi aggiunto: “Se Franco provava invidia nei confronti di mio padre? No, ma devo dire che anche lui avrebbe voluto, secondo me, frequentare un altro tipo di cinema…” Giampiero ha poi raccontato del rapporto con il padre: “Il rapporto con lui è stato sempre di confidenza, complicità, consigli. Mi metteva in guardia dai pericoli; ripagando in maniera buona e intelligente, si crea un bellissimo rapporto, questo è il segreto“.

