Giampiero Ingrassia: “Mio padre voleva fare film di spessore, Franco no”/ “Si sono separati, ma l’invidia…”

Giampiero Ingrassia, l’attuale impegno con la commedia brillante di Neil Simon

Giampiero Ingrassia, figlio del compianto ‘Ciccio’ – alias Francesco Ingrassia – segue con successo da decenni le orme paterne. Tra passione per il teatro, aneddoti e ricordi del padre, l’attore si è raccontato tra le pagine de La Verità. “La tournée con la commedia brillante di Neil Simon? Sta andando molto bene, e ce l’aspettavamo, perché il pubblico ama sempre Neil Simon, lo riconoscono come un classico, bene o male la commedia la conoscono tutti…”. Giampiero Ingrassia ha dunque argomentato sull’attuale impegno professionale e sulla storia che attualmente sta rappresentando sul palco: l’amicizia tra Oscar e Felix, segnati da caratteri agli antipodi. “Un rapporto basato sull’intimità a distanza? Beh, questo è un po’ il sogno di molte coppie. Molti rapporti finiscono quando i due vanno a convivere. E’ un discorso soggettivo, ma quando c’è da gestire la quotidianità, molti non reggono”.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per il quotidiano, Giampiero Ingrassia si è poi soffermato su aspetti più personali, con riferimento anche alla figura del suo compianto padre Francesco Ingrassia. “Io ho una figlia di 20 anni, Rebecca, che adesso vive a Bologna da due anni per gli studi. Sta facendo un’accademia di musical che le vale anche come laurea universitaria”. A proposito di un particolare estetico ha invece spiegato: “Porto i baffi come mio padre? Per questo spettacolo li ho dovuti tagliare; il mio look cambia in base alle cose che devo fare… Papà aveva un carattere molto semplice, anche se all’apparenza poteva sembrare serioso, questa vena molto ironica, molto alla mano, mai stato spigoloso.

Giampiero Ingrassia e il rapporto con suo padre, Francesco ‘Ciccio’ Ingrassia

Sempre nell’intervista per La Verità, Giampiero Ingrassia ha argomentato anche a proposito del rapporto con suo padre Francesco Ingrassia. “Il rapporto con lui è stato sempre di confidenza, complicità, consigli. Mi metteva in guardia dai pericoli; ripagando in maniera buona e intelligente, si crea un bellissimo rapporto, questo è il segreto”. A proposito del pensiero politico del padre, l’attore ha spiegato: “Non abbiamo mai parlato di politica perchè comunque mio padre non era certo un estremista, di destra o di sinistra. All’epoca la Dc era il partito un po’ più comodo ma certe cose non le sopportava…”.

Francesco Ingrassia – alias ‘Ciccio’ – ha avuto molteplici volti artistici; la sua carriera segnata dalla comicità ha poi dato spazio a personaggi più seriosi, profondi. “Se il genere comico-parodistico gli stava stretto? Questo è il motivo per cui ha sempre discusso con Franco”– ha raccontato Giampiero Ingrassia a La Verità – “E per cui si sono separati. Mio padre e anche Franco voleva fare film comici ma di un certo spessore mentre Franco voleva che continuassero così; è stata una cosa che poi hanno pagato”. L’attore ha poi aggiunto: “Se Franco provava invidia nei confronti di mio padre? No, ma devo dire che anche lui avrebbe voluto, secondo me, frequentare un altro tipo di cinema…”.











