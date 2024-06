Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia: chi è?/ La scomparsa nel 2019, il figlio: “Non cesseremo mai di…”

LA MOGLIE DI CICCIO INGRASSIA: ‘GALEOTTA’ FU UNA RECITA A MILANO DOVE…

Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia: chi era e cosa sappiamo della compagna di vita dell’attore siciliano, scomparso quasi vent’anni fa, nonché madre di Giampiero Ingrassia, il loro unico figlio? Questa sera, nella fascia access prime time di Rai 1, “Techetechete’” tornerà a omaggiare la storica coppia comica formata da Franco e Ciccio e con l’occasione possiamo raccontare qualcosa sulla sfera sentimentale dell’artista palermitano e della donna che gli è stata accanto fino alla sua morte, nel 2003. Per scoprire chi è stata Rosaria Calì e il suo rapporto con Ingrassia possiamo rifarci alle parole del loro unico figlio Giampiero che aveva fatto per la donna una tenera dedica all’indomani della scomparsa.

Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia, si è spenta quattro anni fa, nel 2019, all’età di 93 anni: ad annunciarlo era stato lo stesso attore romano (già colpito tempo prima dal grave lutto della perdita della propria compagna) con un post su Instagram: “Non cesseremo mai di esplorare, e il fine di tutte le nostre esplorazioni sarà di arrivare al punto da cui eravamo partiti e vedere quel posto per la prima volta” aveva scritto sul proprio profilo social Ingrassia jr. augurando alla madre di fare “buon viaggio” e allegando a queste parole uno scatto emozionante, ovvero una foto che ritraeva la delicata mano di mamma Rosaria stretta nella sua. “Amore puro, mi viene da dire solo questo” aveva poi scritto in un altro post Giampiero mostrando una vecchia foto di famiglia assieme a papà Francesco e alla donna.

GIAMPIERO INGRASSIA RICORDA ROSARIA CALI’: “NON CESSEREMO MAI DI…”

Ma per sapere chi era Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia, e di com’è nata la sua storia d’amore col futuro attore e gigante del cinema italiano dobbiamo fare un vertiginoso salto indietro nel tempo. Classe 1922 e amante di Totò sin da giovane, dopo essersi disimpegnato in vari mestieri, Ingrassia aveva cominciato a frequentare giri di artisti e facendo tanta gavetta anche suo palcoscenici del nord Italia: ed era stato durante una recita in quel di Milano che Ciccio Ingrassia aveva conosciuto la moglie Rosaria Calì. Era il 1957 e, all’epoca, la donna -di quattro anni più giovane del futuro marito- faceva parte di un’orchestra di tabarin (locali adibiti a rappresentazioni teatrali e al ballo).

Quello tra Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia, e l’uomo al cui fianco rimarrà fino al 2003 fu in pratica un amore a prima vista: infatti dopo essersi conosciuti sulle scene, la coppia decise di convolare poi a giuste nozze solo tre anni dopo, sposandosi a Genova il 5 settembre del 1960 e diventando genitori alcuni mesi dopo con la nascita di Giampiero nel novembre 1961. E in quell’ambienta famigliare così avvezzo al mondo dello spettacolo e a calcare le scene crescerà Ingrassia jr. che, non a caso, col tempo deciderà di seguire le orme dei suoi genitori, scomparsi poi a distanza di sedici anni l’uno dall’altra. “Mi sento un privilegiato” aveva detto una volta il figlio di Rosaria Calì, moglie di Ciccio Ingrassia: “Poi è ovvio che, quando ho iniziato a intraprendere lo stesso mestiere di mio padre, mi sono sentito spesso più osservato con attenzione, giudicato con maggiore curiosità da registi e colleghi. Capivo che dovevo possibilmente meravigliarli, altrimenti erano cavoli”.











