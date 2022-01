Cicciolina, morto il fratello Laszo Staller/ Ilona: “Vaccinato poi si è sentito male”

Gravissimo lutto per Ilona Staller, ex pornostar e politica nota anche come Cicciolina: è morto il fratello Laszlo Staller. Stando a quanto riferito dalla stessa Ilona via social, il decesso dell’amato fratello sarebbe avvenuto lo scorso 2 gennaio, in maniera del tutto improvvisa. L’ex attrice di film vietati ai minori si dice “distrutta dal dolore” e aggiunge: “Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller… vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022”, con tanto di foto che ritraeva lo stesso fratellino.

Su Twitter poi la stessa Cicciolina ha cinguettato: “Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”. In seguito Cicciolina ha pubblicato un post in cui ha parlato del covid e della vaccinazione, parole che ovviamente hanno creato polemiche in quanto la stessa ex politica, come sottolinea Il Giornale, sembra sfogarsi se non addirittura attaccare qualcuno: “È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio!!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che…??”.

CICCIOLINA, MORTO IL FRATELLO LASZO STALLER: “UNA MORTE IMPROVVISA”

Non sono quindi mancate le critiche nei confronti della biondissima attrice che lo scorso 26 novembre, poco più di un mese fa, aveva festeggiato i suoi 70 anni. Ilona Staller ha poi fatto sapere che la sua famiglia ha chiesto l’autopsia per capire come sia morto il fratello Laszo, senza aggiungere ulteriori critiche.

A dicembre, durante un’intervista a IlGiornale, aveva criticato l’atteggiamento dei virologi, dicendo: “Non capisco cosa dicono quei virologi che il giorno prima sostengono che non esiste una variante e poi puntualmente questa compare. Chiedo, pertanto, a chi si sta arricchendo con comparse in tv di fare chiarezza perché sono tante le persone che hanno paura”.

