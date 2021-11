Cicciolina “Vasco Rossi mi seguì in bagno ma scappai”/ “Ora mi piacerebbe…”

Ilona Staller, nota come Cicciolina ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in occasione dei suoi 70 anni. L’ex attrice ha rivelato al settimanale un retroscena su Vasco Rossi su un loro incontro avvenuto molti anni fa, definendolo un vero e proprio rimpianto. L’ex attrice ha ammesso: “Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi che era stupendo e mi aveva seguito in bagno. E io, scema io, ero uscita da un’altra porta, scappata via. Perché, veramente non lo so”.

La richiesta di Cicciolina a Vasco Rossi “Ora mi piacerebbe baciarlo o…”

Cicciolina, in occasione di questa intervista ha voluto fare un appello al rocker nella speranza di essere ascoltata: “Mi dispiace tanto non averti baciato Vasco. Ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me”.

Le richieste di Cicciolina verranno accolte da Vasco Rossi? L’ex attrice a luci rosse aveva già lanciato nel 2013 un appello al rocker ammettendo pubblicamente che Vasco fosse uno dei suoi cantanti preferiti e anche in quell’occasione aveva chiesto al cantante di scriverle una canzone.

Chissà se con la seconda richiesta arrivata nel giro di pochi anni Vasco Rossi, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album, accoglierà il desiderio della donna che, magari si lascerà andare ad un’interpretazione in prima persona della canzone. Cicciolina, infatti, durante la sua lunga carriera ha anche inciso tre album composti per lo più da brani bollenti che l’artista interpretava durante i suoi spettacoli dal vivo.

