Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Sembri Cicciolina…”

Nuovo botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tutto inizia con una domanda di Maria De Filippi dopo un ballo e un momento dedicato ad Armando Incarnato. “Gemma non ti ha invitato nessuno a ballare?”, chiede la conduttrice. “A questo giro no“, risponde la dama di Torino. Maria De Filippi coinvolge nella conversazione il signor Salvatore, un nuovo cavaliere del parterre del trono over a cui Gemma ha lasciato il numero di telefono.

Salvatore, però, siega subito di non essere interessato a Gemma, la quale sottolinea di essere stata attratta dallo spirito artistico del signore. Tina Cipollari, così, perde la pazienza e attacca Gemma accusandola di non poter essere realmente interessata a Salvatore dando vita ad una discussione.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, scintille a Uomini e Donne

Tina Cipollari non crede all’interesse di Gemma Galgani nei confronti di Salvatore. “Sembri Cicciolina, guarda come ti atteggi” – dice la bionda opinionista. “Hai snobbato i quarantenni ed ora mi vuoi far credere di essere interessato a questo signore?”, chiede la Cipollari.

Al centro dello studio, poi, si accomoda Kerry, un cavaliere 59enne che si definisce uno “spirito libero” e che ha colpito subito la dama. “E’ stata la prima persona che ho visto entrando in studio e con lui ho fatto il primo ballo”, spiega Gemma. “Sei una bella donna, ma non sei per me”, spiega Kerry che spiega subito di cercare un altro tipo di donna.

