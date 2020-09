Cielo arancione a San Francisco/ Incendi e nube di fumo, ma la luce solare filtra

L’effetto visivo è, indubbiamente, spettacolare: il cielo arancione che sormonta San Francisco e la Bay Arena rappresenta un qualcosa di incredibilmente, anche se, purtroppo, a generarlo sono i sedici incendi che si sono verificati in queste ore a nord dell’Interstate 80 nella California del Nord, così come i roghi divampati nel sud della California, a Washington e nell’Oregon. Uno spesso strato di fumo ha così oscurato il cielo, dando vita a questo effetto: “Il fumo è così denso da filtrare la luce del sole“, ha dichiarato Cindy Palmer, una meteorologa della NWS Bay Area. “Si sta comportando come una nuvola, invece di essere solo uno strato sottile è uno strato molto spesso in questo momento”, ha aggiunto. I funzionari di Stato si aspettano che la qualità dell’aria peggiori più tardi nella Baia Nord e nella Baia Est in particolare. “Il fumo che stiamo vedendo in questo momento è in alto”, ha detto Kristine Roselius, portavoce del Bay Area Air Quality Management District. “Purtroppo, con il passare della giornata, parte di quel fumo inizierà a scendere”.

CIELO ARANCIONE A SAN FRANCISCO: LE PAROLE DEL SINDACO

I residenti possono controllare la qualità dell’aria online e a coloro che percepiscono l’odore di fumo all’esterno si consiglia di rimanere al chiuso il più possibile. “Quello che abbiamo è un’enorme quantità di fumo in alto”, ha dichiarato Roselius. “L’intero Stato della California è coperto di fumo in questo momento”. A farle eco ci ha pensato il sindaco di San Francisco, London Breed, con un tweet: “So che la gente è preoccupata per il cielo arancione con cui ci siamo svegliati. La causa è una combinazione di nebbia e fumo degli incendi su e giù per la West Coast. Questo è l’ennesimo promemoria, anche se ci ricorda che stiamo vivendo con gli effetti del cambiamento climatico in tempo reale. Gli incendi stanno causando una devastazione enorme e non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo agire ora“. Un monito senza dubbio per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro.



