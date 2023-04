Cina: “La Germania sostenga la riunificazione con Taiwan”/ Baerbock: “Inaccettabile”

Baerbock aveva chiarito poco prima la posizione tedesca spiegando che qualsiasi tentativo della Cina di controllare Taiwan “sarebbe inaccettabile per la Germania e avrebbe gravi ripercussioni per l’Europa”. Il responsabile della politica estera Ue Josep Borrell ha ribadito lo stesso concetto poco dopo: l’UE non sosterrà infatti la Cina.

Il diplomatico cinese Wang Yi spera che la Germania possa sostenere la “riunificazione pacifica” della Cina con Taiwan . L’ex ministro degli Esteri ne ha parlato in un incontro con l’omologo tedesco Annalena Baerbock in visita in Cina, ricordando come il Paese orientale sostenne la riunificazione della Germania dopo la Caduta del Muro di Berlino. “Per mantenere la stabilità nello Stretto di Taiwan , è necessario opporsi fermamente alle attività separatiste legate all’indipendenza di Taiwan” ha affermato.

La Cina rivendica intanto la propria influenza su Taiwan: per riportare l’isola sotto il suo controllo, Pechino non esclude la possibilità di utilizzare la forza, scatenando una vera e propria guerra. Il governo di Tsai Ing-wen vuole mantenere la propria indipendenza dalla Cina, decidendo del proprio futuro. In Germania, Olaf Scholz, vorrebbe ridurre la dipendenza dalla Cina, che resta però un mercato importante per il settore auto tedesco.

A Taiwan, solo il mese scorso ha fatto visita il ministro dell’Istruzione tedesco Bettina Stark-Watzinger. Differente la posizione del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, dalla parte della Cina anche nella questione di Taiwan, così come anche per l’Ucraina. Venerdì scorso Lula ha incontrato Xi Jinping, spiegando che per il Brasile Taiwan è “parte inseparabile del territorio cinese”. Nell’incontro bilaterale tra i due presidenti, “La parte brasiliana ha ribadito che aderisce fermamente al principio di una sola Cina e che il governo della Repubblica popolare cinese è l’unico governo legale che rappresenta l’intera Cina, mentre Taiwan è una parte inseparabile del territorio cinese”, si legge in un comunicato congiunto.

Von der Leyen, manovre per restare a capo della Commissione Ue/ Sanna Marin e Costa…