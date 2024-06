Cina, quattro docenti Usa accoltellati in un parco/ Cosa è successo? Media statali “censurano” l’episodio

Quattro docenti degli Stati Uniti che insegnano in Cina sono stati accoltellati nelle scorse ore mentre si trovavano in un parco pubblico. Una notizia che sta facendo il giro del mondo e che è giunta anche in Italia, e che ha come sfortunati protagonisti 4 tutor del Cornell college in Iowa, che si trovavano presso il parco della provincia di Jilin, nord est della Cina, assieme ad un membro della facoltà dell’università di Beihua. A darne notizia è stato il presidente dello stesso college, Jonathan Brand, un istituto privato che collabora con l’università di Jilin City.

L’attacco non è comunque chiaro visto che non sono emersi dettagli che facciano capire se si sia trattato di una sorta di spedizione punitiva o se l’aggressione sia stata casuale. Fatto sta che il rappresentante dello stato dell’Iowa Adam Zabner ha riferito ai media statunitensi che il fratello David Zabner, si trovava in visito presso un tempio situato nel parco Beishan quando un uomo con un coltello li ha attaccati.

CINA, QUATTRO DOCENTI USA ACCOLTELLATI IN UN PARCO: “FERITO AL BRACCIO MA SI RIPRENDERA’”

David è stato “ferito al braccio” ha detto a Reuters, aggiungendo che lo stesso è stato in seguito soccorso e portato in ospedale ma non è comunque in pericolo di vita. Adam Zabner ha spiegato: “Ho parlato con David qualche minuto fa, si sta riprendendo e sta bene. La mia famiglia è incredibilmente grata che David sia sopravvissuto a questo attacco”.

Nella giornata di ieri è iniziato a circolare un video su X in cui si vedevano delle persone a terra con del sangue, ma sui social media cinesi non è stata trovata traccia di tale notizia: possibile censura? Non è chiaro, fatto sta che l’agenzia di stampa internazionale Reuters è riuscita a risalire al luogo esatto dove si è verificato il fatto, anche se non è stata in grado di certificare la data dello stesso filmato.

CINA, QUATTRO DOCENTI USA ACCOLTELLATI IN UN PARCO: I COMMENTI

Le autorità cinesi non hanno inoltre di certo aiuto non avendo rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, e neanche i media cinesi pare abbiano dato attenzione alla vicenda. Il dipartimento di stato americano, dal suo canto, ha diramato un comunicato in cui ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza di un accoltellamento e che sta indagando sulla vicenda, mentre il governatore dell’Iowa Kim Reynolds, attraverso il proprio profilo X ha parlato di un “terribile” attacco, aggiungendo: “Per favore pregate per la loro completa guarigione, per un ritorno sicuro e per le loro famiglie qui a casa”.

Il rappresentante dell’Iowa Ashley Hinson, ha invece scritto online: “Inorridito dal fatto che diversi membri della facoltà del Cornell College siano stati brutalmente accoltellati in Cina. Il mio team è in contatto con il Cornell College e farà tutto ciò che è in nostro potere per riportare a casa questi cittadini dello Iowa sani e salvi”.











